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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور تامر مرسي وحمدي الميرغني.. محمد حماقي يختتم حفلات صيف 2021 في الساحل الشمالي

حفل حماقي
حفل حماقي

أحيا النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما في الساحل الشمالي على البحر وسط حضور عدد كبير من محبيه وعشاقه وحمل الحفل شعار "كامل العدد" كان بمثابة مسك ختام حفلات الساحل لصيف عام ٢٠٢١.

 

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وحرص نخبة من نجوم الفن والمجتمع علي حضور الحفل من أبرزهم المنتج تامر مرسي والفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح.

كما حرص حماقي على الغناء لحماته خلال الحفل، وقدم أغنية  "مالوش لازمة العتاب بناء على طلبها.

وكان النجم محمد حماقي طرح مؤخرا  عدد من اغاني البومه الجديد "يافاتني" وحقق من خلالها نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ومن أبرز الأسماء التي تعاون معها محمد حماقي في ألبومه الجديد من الشعراء كل من: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، وتعاون حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعي.

أما الملحنون تعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون تعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

نظم وليد منصور عد من الحفلات هذا العام من أبرزهم رامي صبري والعسيلي وهشام عباس وحميد الشاعري واخرون، وحظت كل حفلاته بحضور جماهيري، كما يعكف حاليا علي التحضير علي عدد كبير من المفاجأت منها حفلا لرامي صبري في الإسكندرية يوم ١٧ من شهر سبتمبر الجاري.

الساحل الشمالي رامي صبري محمد حماقي حفلات نجوم الفن

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