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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عشق مضيان وسلمات أبو البنات.. تفاصيل أجدد أعمال ديانا حداد

ديانا حداد
ديانا حداد

تعيش الفنانة اللبنانية ديانا حداد حالة من الانتعاشة الفنية بطرحها كليب “عشق ضميان”ومسلسل “سلمات أبو البنات” بعد فترة غياب عن الساحة الفنية. 

كليب عش مضيان 

 

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع يوتيوب، فيديو كليب أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد، بعد طرح الأغنية أمس الجمعة عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد، كلمات: نهى نبيل، ألحان: فايز السعيد، توزيع موسيقي: نور هاشم، مكس وماسترينج: حسام كامل.

 

كلمات أغنية عشق ضميان

 

بعد شروق الشمس والفجر لي بان أرسلك همومي وأجمل تحية 

مشتاق أبي قربك ولك عشق ضميان ودّي بشوفك والظروف معصيّة

أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان و حبّك سرى بي من خلية لخلية

متوسدٍ قلبي و روحي والأجفان كنك ملكت الذات إلا شوية

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عشق ضميان.. أحدث أغاني ديانا حداد وطرح الكليب غدًا

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ديانا حداد تعلق على حادث ميناء جبل علي بدبي

مسلسل سلمات أبو البنات 

 

فاجأت النجمة اللبنانية ديانا حداد عُشّاقها بإعلانها دخول عالم التمثيل من بوابة الموسم الثالث من المسلسل المغربي “سلمات أبو البنات”.

ونشرت الفنانة اللبنانية ملصق العمل الذي تصدرت صورته رفقة بقية نجوم العمل، على حساباتها في مواقع الإنترنت، وعلّقت بقولها “ترقبوا قريبًا”.

وكانت النجمة اللبنانية قد أشارت، في وقتٍ سابقٍ، إلى رغبتها في دخول مجال التمثيل، كما أبدت رأيها بالأعمال التي عرضت في الموسم الرمضاني الماضي، وأشارت إلى أنّ مسلسل للموت كان أفضل المسلسلات بنظرها.

يذكر أنّ الموسم الثالث من مسلسل “سلمات أبو البنات”، يجمعها مع مجموعة من نجوم الموسمين الماضيين أمثال محمد خيي، السعدية ديب، عزيز داداس وغيرهم.

أغنية عشق ضميان عشق ضميان روتانا للصوتيات والمرئيات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الفنانة ديانا حداد

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