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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عزبة الورد بحي البساتين يشكون من الصرف الصحي

صدى البلد

أرسل القارئ يحيي محمود شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الصرف الصحي.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع محمد عبد القادر عزبه الورد بحي البساتين من انسداد الصرف الصحي، مطالبا بعربة صرف صحي لتطهر الشارع.

و أشار إلى أنه  اشتكى، أكثر من مرة في الصرف الصحي  وتقوم الشركة بإرسال عمال ويتحججون بأنه لابد من عربة صرف لتطهر الشارع فأرسلت  للشركة  الكلام  ولكن دون جدوى.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على

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