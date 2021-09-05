سكان عزبة الورد بحي البساتين يشكون من الصرف الصحي

أرسل القارئ يحيي محمود شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الصرف الصحي.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع محمد عبد القادر عزبه الورد بحي البساتين من انسداد الصرف الصحي، مطالبا بعربة صرف صحي لتطهر الشارع.

و أشار إلى أنه اشتكى، أكثر من مرة في الصرف الصحي وتقوم الشركة بإرسال عمال ويتحججون بأنه لابد من عربة صرف لتطهر الشارع فأرسلت للشركة الكلام ولكن دون جدوى.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

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