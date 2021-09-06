رئيس قسم الصدر بقصر العيني يحذر من ارتفاع حالات الإصابة بمتحور دلتا

أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، على ضرورة الحذر من ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في موجتها الرابعة، مشيرا إلى أن تسجيل وزارة الصحة لأكثر من 600 حالة في اليوم، دليل على عودة الفيروس بقوة لذلك وجب الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية من الالتزام بالكمامة الطبية وتجنب الزحام وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية في المرة الواحدة.

وشدد الدكتور أيمن سالم، على ضرورة التسجيل لتلقي اللقاحات والحصول على أكبر قدر من التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية في أقرب وقت، حتى لا تتفاقم الأزمة مجددا.

ولفت سالم، إلى وجود متحور دلتا بالموجة الرابعة الموجود فى كل العالم الآن، منوها بأن "دلتا" سهل وسريع الانتشار ويشبه دور الأنفلونزا، ويحمل أعراضا خفيفة فى الجهاز التنفسى العلوى مثل: رشح وانسداد الأنف وارتفاع درجة الحرارة وآلام شديدة بالجسم والعضلات والمفاصل، وآلام بالرقبة وأعلى الظهر، وحرقان بالزور، وضعف عام، وأحيانا كحة.

أضاف أن متحور دلتا، يتميز بأن فقد حاسة الشم والتذوق أقل كثيرا، وقد لا يكون ضمن الأعراض بخلاف أعراض «كوفيد -19»، بجانب العطس المتكرر والمتواصل.

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن «متحور دلتا ينتشر بين الشباب ولكنه خفيف جدا، ويستمر لعدة أيام، ولا يحتاج المريض إلى دخول المستشفى ولكنه يستوجب الكشف، لتشخيص الحالة وتناول بروتوكول علاج كورونا المناسب للحالة»، موضحا أن متحور دلتا ليس شديد الإصابات مثل السلالات التى سبقته.



ووفقا لعدد من التقارير العالمية حول المصابين بمتحور دلتا، فإن هناك مصابين بلا أعراض، وأحيانا بلا حمى أو ألم، ولكن كان لديهم التهاب رئوى خفيف فى الصدر.