بإطلالة أنيقة.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

‎شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها بـ صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

‎و ظهرت نيرمين الفقي في الصورة باطلالة أنيقة مما اثار اعجاب متابعيها.

‎وقالت الفنانة نيرمين الفقي، في وقت سابق، إنني لم أقم بأي عمليات تجميل، مؤكدة: "أنا لست ضد التجميل لكن ضد المبالغة والعبث في الجبهة حتى لو قالوا فيها تجاعيد".

‎وأضافت الفقي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” هناك أشياء تستدعي إجراء التجميل لكني أرفض المبالغة وإننا كلنا نبقى شبه بعض".

‎وتابعت "كيف أقوم بالتمثيل ويكون وجهي متحجر، مؤكدة أن عمليات التجميل قد تسبب ذلك.

‎وأكدت الفنانة نيرمين الفقي: لم أغب عن الساحة الفنية بكيفي، فقد غبت بسبب فترة مرض والدتي إضافة إلى أحداث الثورة ".

‎وتابعت الفنانة نيرمين الفقي، أنني بعد وفاة والدتي عدت بعمل قوي في مسلسل "جبل الحلال " مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي اعتبره غول تمثيل، مؤكدة أن هناك فنانين ونجوم في حياتنا يستحقون لقب النجم منهم محمود عبد العزيز.

‎وأشارت الفقي إلى أنه بعد جبل الحلال توقعت أن أكمل الفن ولكن للأسف “الأعمال التى عرضت عليا مينفعش اشتغلها لأنها أدوار مرتبة ثالثة