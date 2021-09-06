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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

‎شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها بـ صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

‎و ظهرت نيرمين الفقي في الصورة باطلالة أنيقة مما اثار اعجاب متابعيها.

‎وقالت الفنانة نيرمين الفقي، في وقت سابق، إنني لم أقم بأي عمليات تجميل، مؤكدة: "أنا لست ضد التجميل لكن ضد المبالغة والعبث في الجبهة حتى لو قالوا فيها تجاعيد".

‎وأضافت الفقي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” هناك أشياء تستدعي إجراء التجميل لكني أرفض المبالغة وإننا كلنا نبقى شبه بعض".

‎وتابعت "كيف أقوم بالتمثيل ويكون وجهي متحجر، مؤكدة أن عمليات التجميل قد تسبب ذلك.

‎وأكدت  الفنانة نيرمين الفقي: لم أغب عن الساحة الفنية بكيفي، فقد غبت بسبب فترة مرض والدتي إضافة إلى أحداث الثورة ".

‎وتابعت الفنانة نيرمين الفقي، أنني بعد وفاة والدتي عدت بعمل قوي في مسلسل "جبل الحلال " مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي اعتبره غول تمثيل، مؤكدة أن هناك فنانين ونجوم في حياتنا يستحقون لقب النجم منهم محمود عبد العزيز.

‎وأشارت الفقي إلى أنه بعد جبل الحلال توقعت أن أكمل الفن ولكن للأسف “الأعمال التى عرضت عليا مينفعش اشتغلها لأنها أدوار مرتبة ثالثة

نيرمين الفقي انستجرام الفن التواصل الاجتماعي إطلالة انيقة التمثيل

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