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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الإمام الأكبر يكشف أعداد طلاب نيجيريا في الأزهر ونسبة المبعوثين

شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل مستشار الأمن الوطني النيجيري

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أعداد طلاب نيجيريا الدراسين في جامعة الأزهر ومعاهد البعوث.

 

أعداد طلاب نيجيريا في الأزهر

وقال شيخ الأزهر، خلال لقاء اللواء محمد باباجانا مونجونو مستشار الأمن الوطني النيجيري، إنه يدرس في الأزهر 2500 طالب نيجيري في كل المراحل التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى مرحلة الدراسات العليا، ويقدم الأزهر 430 منحة دراسية سنويا لأبناء الشعب النيجيري للدراسة في معاهده وجامعته العريقة.

 

مبعوثي الأزهر في نيجيريا

كما أن للأزهر 65 مبعوثا أزهريا لتدريس العلوم الشرعية والعربية، و4 معاهد أزهرية في نيجيريا تنشر المنهج الأزهري الوسطي بين أبناء الشعب النيجيري.

 

لقاء شيخ الأزهر ومستشار الأمن القومي النيجيري

واستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اللواء محمد باباجانا مونجونو مستشار الأمن الوطني النيجيري، ترافقه فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي وناورا آبا ريمي السفير النيجيري بالقاهرة.

 

وقال الإمام الأكبر، إن الأزهر له تاريخ طويل وحافل مع نيجيريا، ويحتل الطلاب النيجيريون المرتبة الثالثة في قائمة الطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر في كافة المراحل التعليمية، وأنه يتابع أنشطة الطلاب النيجيرين ويوليهم أهمية خاصة مع غيرهم من إخوانهم من الطلاب الوافدين.

 

وأشار الإمام الأكبر إلى أن الأزهر أنشأ أكاديمية عالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وصمم برنامجا تدريبيا للأئمة والدعاة لمكافحة الخطاب المتطرف وتفنيد شبهات الجماعات المتطرفة بما يتناسب وطبيعة كل مجتمع، وأن الأزهر على استعداد لاستقبال أئمة نيجيريا وتدريبهم، وعقد الشراكات التي تعزز تكثيف جهود مكافحة الإرهاب والتطرف بين مصر ونيجيريا.  

 

من جانبه، أعرب مستشار الأمن القومي النيجيري عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدا أنه يتابع بفخر أنشطة الأزهر على المستوى الأفريقي والدولي، وأن الشعب النيجيري يثق في منهج الأزهر الوسطي؛ ولذلك فهم يرسلون أبناءهم للدراسة فيه والتتلمذ على يد أساتذته وعلمائه، ليعودوا وينشروا ما تعلموه بين أبناء الشعب النيجيري.

 

وتناول اللقاء الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين نيجيريا والأزهر في هذا المجال، والجهود التي يقوم بها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لرصد ما يثار من مغالطات عن الدين الإسلامي وتفنيدها وترجمتها لـ 13 لغة، وبيان وسطية الإسلام ورسالته السمحة التي تدعو إلى السلام.

شيخ الأزهر يستقبل مستشار الأمن القومي النيجيري
شيخ الأزهر يستقبل مستشار الأمن القومي النيجيري
شيخ الأزهر يستقبل مستشار الأمن القومي النيجيري
شيخ الأزهر يستقبل مستشار الأمن القومي النيجيري
أعداد طلاب نيجيريا جامعة الأزهر شيخ الأزهر نيجيريا مبعوثي الأزهر

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