ميمي جمال تكشف سبب غيابها عن الفن بـ صاحبة السعادة

تحل الفنانة ميمى جمال ضيفة على الفنانة إسعاد يونس فى برنامجها “صاحبة السعادة” ويظهر مع ميمى جمال بصحبة بناتها.

وخلال الحلقة تتحدث الفنانة ميمي جمال عن كثير من الأسرار والحكايات، وأسباب ابتعادها مؤخرا عن الفن، ورأيها فى الحالة الفنية الآن، كما أنها ستتحدث عن علاقتها بزوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، كما ظهر في البرومو الذي جرى طرحه عبر شاشة قناة DMC.

ومن المقرر أن تصحب الفنانة ميمي جمال بناتها ليظهرن معها في الحلقة، للحديث عن علاقتهن ببعضهن، وأيضا سيظهر حفيد ميمي جمال في ظهور خاص أثناء الحلقة.

تعود الممثلة القديرة ميمى جمال للدراما التليفزيونية للمرة الأولى بعد غياب وصل إلى خمس سنوات من خلال مسلسل يحمل اسم "آخر دور"، وهو العمل الذى تحضر له حالياً.. المسلسل من تأليف وسام صبرى وإخراج حسين المنباوى.

حسن مصطفى

وكانت قالت الفنانة ميمي جمال، " أنا اطلقت من حسن مصطفي بسبب فستان سواريه لبسته على المسرح.. وفيه ناس ولاد حلال قوموه عليا وطلب مني أرفض ألبسه.. قلتله دا مسرح ولازم الشكل يبقي كويس.. شافني تاني بيه في البيت قالي نتطلق".

وأضافت "ميمي" خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، "قالي إنه واثق فيا جدا بس كلام الناس ف ودانه مش حلو.. ومن ساعتها بلبس سواريه بس عليه دانتيل أو متغطي.. ودي كانت أقوي خناقة بينا".