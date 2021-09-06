عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميمي جمال تكشف سبب غيابها عن الفن بـ صاحبة السعادة

ميمى جمال
ميمى جمال

تحل الفنانة ميمى جمال ضيفة على الفنانة إسعاد يونس فى برنامجها “صاحبة السعادة” ويظهر مع ميمى جمال بصحبة بناتها. 

 

وخلال الحلقة تتحدث الفنانة ميمي جمال عن كثير من الأسرار والحكايات، وأسباب ابتعادها مؤخرا عن الفن، ورأيها فى الحالة الفنية الآن، كما أنها ستتحدث عن علاقتها بزوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، كما ظهر في البرومو الذي جرى طرحه عبر شاشة قناة DMC.

 

ومن المقرر أن تصحب الفنانة ميمي جمال بناتها ليظهرن معها في الحلقة، للحديث عن علاقتهن ببعضهن، وأيضا سيظهر حفيد ميمي جمال في ظهور خاص أثناء الحلقة.

 

تعود الممثلة القديرة ميمى جمال للدراما التليفزيونية للمرة الأولى بعد غياب وصل إلى خمس سنوات من خلال مسلسل يحمل اسم "آخر دور"، وهو العمل الذى تحضر له حالياً.. المسلسل من تأليف وسام صبرى وإخراج حسين المنباوى.

 

حسن مصطفى 

وكانت قالت الفنانة ميمي جمال، " أنا اطلقت من حسن مصطفي بسبب فستان سواريه لبسته على المسرح.. وفيه ناس ولاد حلال قوموه عليا وطلب مني أرفض ألبسه.. قلتله دا مسرح ولازم الشكل يبقي كويس.. شافني تاني بيه في البيت قالي نتطلق".

 

وأضافت "ميمي" خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، "قالي إنه واثق فيا جدا بس كلام الناس ف ودانه مش حلو.. ومن ساعتها بلبس سواريه بس عليه دانتيل أو متغطي.. ودي كانت أقوي خناقة بينا".

ميمي جمال: حسن مصطفى طلقني بسبب الفستان دا .. فيديو

صلاح عبد الله يحكي عن موقف تأثر به من ميمي جمال.. فيديو

ميمي جمال حسن مصطفي أخبار ميمى جمال أعمال ميمى جمال مسلسل اخر دور

موضوعات متعلقة

ماكو والإنس والنمس.. إيرادات الأفلام تقترب من 2 مليون جنيه

شبهوه بـ حسن شاكوش.. محمد رمضان يثير الجدل بتيشيرت ناسا.. صور

مدير مهرجان فينيسيا يستقبل أبطال فيلم "أميرة" ..صور

عبد الدايم تشهد مشاركة فرقة رضا في احتفالات عاصمة الثقافة المصرية.. صور

أخبار الفن.. رقصة مها أحمد.. وفاة سارة هاردينج.. إلغاء تصريح حسن شاكوش

أخس 5 كيلو كمان؟ مها أحمد ترقص مع أحمد سعد في حفلِه

داليا مصطفى تروي تجربتها مع سمكري البني أدمين

بعد أزمتها الصحية.. أحدث ظهور لـ نهال عنبر على مسرح محمد عبدالوهاب

ترشيحاتنا

طالبان تدعو أنجيلا ميركل لزيارة أفغانستان

لقطة صادمة.. رضا عبد العال يلطُم على الهواء بسبب حسام البدري

الزوجة الثانية والثالثة.. زوج منة عرفة يثير الجدل بصورة تجمعها بطليقته

حسام حسن وميدو.. فكري صالح يرشح الأنسب لقيادة المنتخب خلفا لـ البدري

الاحتفال بالذكرى الثانية للسيامة الأسقفية لنيافة الأنبا دانيال

سيد علي عن راتب حسام البدري: صحفي 40 عاما ومجمعتش هذا المبلغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

أول تعليق من محمد صلاح علي قرار اقالة حسام البدري

لاعب ليفربول السابق:محمد صلاح سيرحل إلى باريس سان جيرمان في هذا الموعد

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

عاجل.. إقالة حسام البدري وجهازه الفني من منتخب مصر

تعليق مثير من خالد الغندور على إقالة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

فيديو

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ