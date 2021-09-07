بعد نجاتها من حدوث حريق فى شقتها.. بكاء هستيري لـ ميرفت أمين

ميرفت أمين

نفت الفنانة ميرفت أمين ، ما نشر خلال الأيام الماضية عن وقوع حريق فى شقتها فى الدور الرابع وإنما الحريق كانت فى الدور السادس ، لافتة أن الحريق كان هائل وامتلأت العمارة بالدخان وتوافدت عربات الإطفاء والإسعاف وانقطعت الكهرباء والغاز وكل المرافق بالعمارة.

تابعت ميرفت أمين ، خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج "آخر النهار" مع الإعلامى تامر أمين ، أن تعيش فى شقتها فى المهندسين لأنها تحب الونس والتجمات وتخشى من الوحدة والعيش فى فيلا فى التجمعات ، معقبة أن الظروف التى مرت بها بعد وفاة دلال عبدالعزيز جعلتها تخشى الوحدة أكثر.

دخلت ميرفت أمين فى موجة بكاء هيسترية قائلة: إن دلال عبد العزيز كانت مليه عليا كل حياتي وفى كل مكان مع بعض، مضيفة : الناس كلها كانت بتحبها وعاطوفة ودودة وقريبة من الناس .

وعن دنيا وإيمى سمير غانم ، أكدت ميرفت أمين أنها ستظل على تواصل معهما لأنهما أولادها .