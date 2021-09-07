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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد حسن: لا يجب أن نقسو على حسام البدري.. وفينجادا من أفضل الحلول المؤقتة

أحمد حسن
أحمد حسن

وجه أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، كل الشكر والتقدير لـ حسام البدري المدير الفني للمنتخب، والجهاز المعاون له؛ لأن النهايات لا بد أن تكون بشكل جيد، لافتا إلى أن حسام البدرى اجتهد وعمل كل ما فى إمكانه ولكن دون توفيق من الله .

 

وأكد أحمد حسن ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج " من مصر" المذاع علي فضائية cbc ، أنه يرفض لغة الهجوم والقسوة على المدير الفني وجهازه وإنما لابد من توجيه الشكر له وإنهاء الموضوع ، مضيفاً أن هناك علامات استفهام كثيرة على شكل وأداء المنتخب خاصة مع نوعية اللاعبين الموجودين؛ لأنهم أيضا عليهم عاتق.

 

وأشار أحمد حسن  إلى أنه رغم من وجود شكوى من بعض اللاعبين من تعامل حسام البدرى معهم إلا أنه يوجد عاتق على اللاعب عند نزوله الملعب وهى روح بلده ومسئوليته الشخصيه فى الظهور بشكل جيد ، معقباً أن المدرب الناجح هو الذى يستطيع أن يجمع اللاعبين حوله والتعامل معهم بروح عالية حتى يحققوا المكسب.

 

وأضاف أحمد حسن ، أن أى مدرب قادم لقيادة منتخب مصر لا بد أن يُمنح صلاحية اختيار ما يريده من اللاعبين، دون الضغط عليه، أو ترشيح أحد له، واختيار عنصر مصري أمين معه، يكون على علاقة جيدة باللاعبين؛ حتى يستطيع التعامل معه بأريحيه، منوها بأن اختيار "فينجادا" مؤقت؛ حتى يتم التعاقد مع مدرب فنى جديد.

أحمد حسن حسام البدري المنتخب اللاعبين المدرب الناجح

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