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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عادل عبدالغفار: 10% نسبة انخفاض الحد الأدنى للكليات في القطاع الطبي

عادل عبدالغفار
عادل عبدالغفار

قال عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تنسيق المرحلة الثانية، هو امتداد لنتائج التنسيق في المرحلة الأولى، والذي أشار إلى انخفاض حاد في كل القطاعات سواء الطبي أو الهندسي أو الأدبي، ونسب الانخفاض فى الحد الأدنى فى كليات المرحلة الثانية تفاوتت من 11 % إلى 22 %.

 

وأضاف عادل عبدالغفار، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على فضائية cbc،  أن هناك بعض الكليات والتخصصات التى تعكس رؤية الطلاب فى اختيار تخصصات لخلق فرص عمل للمستقبل وعلاقتها باتجاه الدولة نحو الرقمنة مثل كلية الحاسبات والمعلومات، معقباً أن تخصص الحاسبات والمعلومات تم فتحه للشعبه العلميه بقسمها الأحياء والرياضيات بعد أن كان يقتصر على الرياضيات فقط.

 

وأكد عادل عبدالغفار ، أن هناك تفاوت حاد بين تنسيق العام الماضى والعام الحالى والمجموع كان عامل أساسي فى انخاض تنسيق الكليات بالإضافة إلى ضخ الدولة استثمارات ضخمة لإنشاء مؤسسات جديدة خلال السنوات الأخيرة مما أدي إلى زيادة عدد أكبر من الكليات فأصبح متاح حوالى 495 كلية جديدة بالإضافة إلى مسارات جديدة فى التعليم مثل الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية.

 

وأضاف عادل عبدالغفار، أن هناك أماكن شاغرة بكليات السياحة والفنادق والتربية الرياضية والتربية النوعية و المعاهد العليا والمتوسطة، منوها بأن الطالب يستطيع تقليل الاغتراب واختياره كلية مجاورة والكليات المتاحة للتحويل اكتفت ولكن سيكون هناك 10% من الأعداد ممكن أن تستوعب الطلاب.

عادل عبدالغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي المرحلة الثانية التنسيق فى المرحلة الأولى الطبى أو الهندسى

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