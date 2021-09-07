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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السياحة الداخلية في السعودية.. هذه هي أهم المزارات

السعودية
السعودية

السياحة الداخلية في السعودية، قطاع مهم تسعي من خلاله المملكة العربية السعودية، إلى إمتاع مواطنيها بل وتقديم كل التسهيلات لها من أجل زيارة أماكنهم السياحية والتعرف على تاريخ بلادهم العريق، حيث تمتلك السعودية أهم المزارات السياحية فى العالم.

 القطاع السياحي في المملكة يشهد نموّا كبيراً، وساهمت وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة في تسويق الوجهات المتعددة بشكل لافت ساهم في مضاعفة مشاركات القطاع الخاص خلال موسم الصيف والشتاء حولك، وصيفنا على جوّك، هكذا أوضح سطام البلوي  رئيس جمعية الإرشاد السياحي السعودي.

السياحة الداخلية في السعودية

وروي البلوي لـ عكاظ تجربته السياحية من خلال زيارة الطائف وأبها خلال برنامج الصيف «صيفنا على جوّك» وأكد انخفاض أسعار الوحدات السكنية والخدمات المقدمة، مؤكدا أن  الأسعار أقل بأضعاف عن أوروبا 

دول كبري وشركات سياحية عالمية

وأوضح  رئيس جمعية الإرشاد السياحي السعودي إن هناك متابعة واقبال من الشركات العالمية لكافة الخدمات التى تقدمها المملكة العربية السعودية فى المجال السياحي حيث إن هناك اتصالات مباشرة وبشكل يومي، من شركات سياحية عالمية لمعرفة أبرز الوجهات والخدمات والبرامج التي ستقدّم، وهذه الشركات من دول كبرى كأمريكا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.

وكشف البلوي عن تأهيل المرشدين السياحيين هذا العام لـ٢٥٠٠ مرشد سياحي. 

38 موقعًا سياحيًا في سبع وجهات سياحية

وتسعى وزارة السياحة إلى افتتاح 38 موقعًا سياحيًا في سبع وجهات سياحية بحلول 2022 مقارنة بـ15 موقعًا في أربع وجهات سياحية جاهزة لاستقبال السياح اليوم. وقد قُسّمت المشاريع السياحية إلى 24 موقعًا بارزًا و38 موقعًا بإمكانات كبيرة و500 موقع مكمل، وهي مواقع إضافية ذات أهمية سياحية وتُكمل التجربة السياحية.

وتقوم خريطة 2030 السياحية على مرحلتين رئيسيتين، وتستمر المرحلة الأولى حتى 2022 قبل إطلاق المشاريع العملاقة، وتأتي تحت عنوان «اكتشف السعودية»، أما المرحلة الأخرى فتبدأ من 2022 وحتى 2030 وتحمل عنوان «عش التجربة السعودية»، وكان «صيفنا على جوك»، قدّمَ ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكا من القطاع الخاص.

وسبق وكشفت نادية قربان، مديرة مشروع تأهيل المرشدين السياحيين بالسعودية، وفقا لما ذكرته سبوتنك إن نحو 200 فتاة حصلن على رخصة الإرشاد السياحي في السعودية حتى الآن.

وأضافت مديرة مشروع تأهيل المرشدين السياحيين بالسعودية أن المملكة تعمل على تأهيل قطاع السياحة والترفيه بشكل متكامل، حيث تستهدف زيارة 100 مليون زائر سنويا للسعودية بحلول 2030.

الوجهة الأولى سياحيا على مستوى العالم

وأوضحت أن السعودية تسعى لتكون الوجهة الأولى سياحيا على مستوى العالم، من خلال الخدمات التي تقدمها بشكل متكامل، وكذلك بعد اكتشاف الأماكن الأثرية الهامة بها.

وكانت أعلنت غرفة الرياض، اليوم الإثنين، أن السعودية أصبحت أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية بالعالم بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن حجم التعاملات في القطاع وصل لنحو 5.7 مليار دولار في العام الماضي.

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وكشف تقرير، صادر عن مرصد قطاع دعم الأعمال، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن إسهام التجارة الإلكترونية في المملكة في الحسابات القومية بعائد بلغ 10.482 مليارات دولار في العام الفائت.

السياحة الداخلية في السعودية أهم المزارات السعودية القطاع السياحي الهيئة السعودية للسياحة

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