كاظم الساهرعن حفل إكسبو دبي: أشعر بسعادة غامرة للقاء جمهوري بعد غياب سنتين

أعلن إكسبو دبي عن سلسلة "أمسيات خالدة" الغنائية التي سيدشنها في أكتوبر بحفل غنائي لـ كاظم الساهر قيصر الأغنية العربية، وستقدم عبرها كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم عروضا مبهرة وملهمة تجسد شعار الحدث الدولي الاستثنائي وموضوعاته وقيمه.

تفاصيل أمسيات إكسبو دبي

ووضع إكسبو 2020 دبي برنامجا مميزا وحافلا لهذه السلسلة من الأمسيات، من أجل تقديم تجربة مبهرة للحضور وجمهور المتابعين عن بعد، مستعينا بقدرة الفنون والموسيقى على توحيد شعوب العالم.

وستحتضن ساحة الوصل العملاقة، أيقونة موقع إكسبو 2020 وأحدث معالم مدينة دبي الحضارية، سلسلة "أمسيات خالدة" على مدى فترة إقامة الحدث الدولي، حيث سيقدم مشاهير الفن عروضا حية بحضور جمهور من أنحاء العالم.

وسيستعرض عدد من أبرز الفنانين المبدعين رؤيتهم الشخصية لإكسبو 2020 دبي على مدى فترة الحدث، حيث سيُمثّل كل منهم موضوعا من موضوعات إكسبو 2020 دبي (الفرص والتنقل والاستدامة)، والتي تُمثّل محركا رئيسا للتقدم في العالم. وسيبهر هؤلاء الفنانون الحضور بعروض مبتكرة، مستعينين بأحدث تقنيات العروض الترفيهية وقدراتهم الإبداعية.

واحتفالا بأول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، سيكون قيصر العرب كاظم الساهر ممثلا لهذه المنطقة بأكملها؛ وبصفته واحدا من الأسماء اللامعة في سماء الموسيقى الذين حققوا نجاحات كبيرة في تاريخ الفن العربي. سيحتفي القيصر بتراث الموسيقى العربية الغني ضمن موضوع الفرص، وهو أحد موضوعات إكسبو 2020 دبي الثلاثة، وسيُلهم أجيال المستقبل بمجموعة مختارة من أشهر أعماله الغنائية. وسيذاع الحفل على موقع إكسبو على الإنترنت وتلفزيون إكسبو على يوتيوب ويُبث في أنحاء العالم عبر عدة قنوات.

بهذه المناسبة، قال كاظم الساهر: "أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي. و ذلك في أول ليلة من "أمسيات خالدة". ستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزه عبر لغة الموسيقى العربية ، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر. إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل. وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة".