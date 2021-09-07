السعودية تسجل 138 حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545505 حالة.

وقالت الوزارة فى بيان لها إنه تم تسجيل 172 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534451 حالة، مؤكدة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8591 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2463 والحالات الحرجة 636 حالة.

يذكر أن كوبا قامت بحملة هي الأولى في العالم لتحصين الأطفال فوق سن السنتين، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

ووفق هذه الحملة، جاءت كوبا كأول دولة في العالم تطعم الأطفال فوق السنتين باستخدام لقاحين من صنع محلي غير معترف بهما من منظمة الصحة العالمية.