ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أحدث أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق.. فيديو

ارتفعت أسعار الخضروات فيما انخفضت بعض أنواع الفاكهة، اليوم الثلاثاء، في الأسواق ، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق مدينة نصر .

و قال عم رجب صاحب أحد محلات الخضروات بسوق مدينة نصر إن أسعار الخضروات تشهد زيادة نسبية ، حيث سجلت أسعار الكوسة 10 جنيهات للكيلو، و البامية 15 جنيها للكيلو، والطماطم 9 جنيهًات، والبطاطس 9 جنيهات للكيلو والبصل الاحمر والأبيض 5.5 للكيلو .



وتابع: الفلفل الحامي سجل 10 جنيهات للكيلو فيما سجل الفلفل الألوان 20 جنيها للكيلو ،والليمون 12جنيها للكيلو ، بالاضافة إلي ارتفاع سعر البصل لـ.5 5 جنيها للكيلو .



وكشف رجب عن انخفاض سعر الفاكهة خلال الفترة الحالية نتيجة توافرها بشكل كبير،حيث سجل التفاح المصري 25 للكيلو ، والبرتقال الصيفى والكانتلوب 7 جنيها للكيلو ، مشيرا إلى أن المانجة الإسمعلاوى درجة أولي بـ45 جنيها للكيلو بدلا من 60 ،والسكري 25 جنيها للكيلو .

وكشف التقرير بعض أسعار الفاكهة شهدت ارتفاعا موسميا في أسعارها بما لا يتعدى المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية متوقعا ارتفاعها بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة لانتهاء موسميها.

الجدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.