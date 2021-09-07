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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوسن بدر تروج لـ حكاية جديدة من مسلسل «زي القمر»

سوسن بدر
سوسن بدر

روجت الفنانة سوسن بدر  لـ حكاية جديدة من مسلسل "زي القمر" تحت عنوان “اللي خلف مامتش”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سوسن بدر صورة من كواليس المسلسل، وعلقت عليها كاتبة: “مسلسل زى القمر.. حكاية اللي خلف مامتش.. تأليف مصطفى هاشم.. اخراج احمد شفيق.. وحكاية بتحصل كتير.. استنونا”.

يُذكر أن المخرج الكبير محمد النقلى أكد أنه يجرى حالياً التعاقد مع باقى فريق عمل مسلسل “السيدة زينب” بعد ما أتم التعاقد رسمياً مع الفنانة سوسن بدر، ولم يتحدد حتى الآن موعد نهائي لبدء التصوير.

وكشف المخرج محمد النقلى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المسلسل اجتماعي شعبى، حيث تدور أحداثه داخل حارة مصرية تقع فى منطقة السيدة زينب.

وقال المخرج محمد النقلى: “العمل يبرز القيم الموجودة فى الحارة المصرية، وتدور أحداثه في إطار 60 حلقة، وحتى الآن تم الانتهاء من معظم العمل، ويتبقى ما يقرب من 4 حلقات فقط”.

وأضاف: "العمل سيتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى، وتحديداً فى الموسم الشتوى القادم". 

 

الفنانة سوسن بدر سوسن بدر مسلسل زي القمر زي القمر اللي خلف مامتش مسلسل “السيدة زينب”

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