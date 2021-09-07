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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

"اسمه رشاد بيه البتاع ؟! ".. حكاية سيارة الفنان أسامة عباس في فيلم احترس من الخط | صور

فيلم احترس من الخط
فيلم احترس من الخط

" اسمه رشاد بيه البتاع " موقف كثيرًا ما نتعرض له في حياتنا اليومية ألا وهو " النسيان "، المشكلة التي تؤرقنا جميعًا ولكن كعادة الشعب المصري تحويل جميع المشكلات التي تواجههم إلى نكات ساخرة، و أخذها على محمل كوميدي يثير الضحك، فقد حذا المصريون حذو الفنانة لبلبة في فيلم " احترس من الخط " بإطلاق مصطلح الـ " بتاع " على كل شيء لم يستطيعوا تذكره، لتصبح أشهر كلمة مصرية كوميدية تحل محل ما أضاعه النسيان.

فيلم " احترس من الخط "

" الخط خليفة الخط " أشهر قاطع طريق في تاريخ السينما المصرية، ارتبط في أذهاننا بجملته الشهيرة " لحلوح مليح املحلح .. جول لع .. إمليح " شخصية خصوصي التي قام بتجسيدها الزعيم عادل إمام، وهو شاب بسيط يعمل كموظف في الشركة التي تملكها ابنة عمه نبيلة التي قامت بأداء دورها الفنانة لبلبة، ولكن حبه لابنة عمه هذه جعل منه ينتحل شخصية " الخط " قاطع الطريق، لتبدأ المشكلات تتوالى على حياته، بدء من تتبع الضابط رشاد " أسامة عباس " لأخبار الخط و خصوصي حتى يصل إلى خيط من الحقيقة.

فيلم " احترس من الخط "

و أثناء بحث الضابط رشاد عن الحقيقة كانت ترافقه دائمًا رحلة بحثه هذه سيارة أنيقة أنتجتها شركة ذات تاريخ عريق في صناعة السيارات وهي الشركة الإيطالية فيات FIAT، التي أسسها الإيطالي جيوفاني أنييللي منذ قرابة الـ 122 عامًا تحديدًا في العام 1899، ولكنها بدأت في طرح أولى طرازاتها في العام 1903.

فيلم " احترس من الخط "

ومنذ نشأة الشركة الإيطالية فيات FIAT، وهي تحتل مكانة خاصة في قلوب جموع المستهلكين وتحقق دائمًا طرازاتها نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا خلال منافستها في السوق العالمي للسيارات، ويرجع ذلك لطرحها طرازات ذات إمكانات متميزة واقتصادية في الشراء و موفرة في استهلاك الوقود.

فيلم " احترس من الخط "

وظهرت السيارة فيات FIAT، برفقة الفنان أسامة عباس " رشاد " خلال أحداث فيلم " احترس من الخط "، من طراز يعتبر الأشهر في ثمانينات القرن الماضي وهو FIAT 131، سيارة حققت نجاحات مبهرة في عالم سباقات السيارات، فقد حصل على عدة جوائز في السباق العالمي للسيارات " رالي داكار " وذلك في الفترة منذ العام 1978 وحتى العام 1981.

فيلم " احترس من الخط "

وكانت قد استمدت السيارة FIAT 13 قوتها من عدة خيارات من المحركات متنوعة الصناعات فقد تواجد من المحرك الألماني و آخر تركي و أيضًا إيطالي، يأتي أولها بسعة 1300 سي سي، والثاني يأتي بسعة 1400 سي سي، أما الثالث فهو 1500 سي سي، ويتواجد أيضًا محرك رابع بسعة 1600 سي سي، وتتصل جميع محركاتها هذه بناقل حركة يدوي الأداء.

فيلم " احترس من الخط "

يُذكر أنه قد شارك الزعيم عادل إمام بطولة فيلم احترس من الخط عدد من كبار النجوم يأتي من بينهم " لبلبة، سمير صبري، أسامة عباس، عبدالله فرغلي، فؤاد خليل، ليلى فهمي، محمد فريد، حسين الشريف، عبد السلام محمد، أميمة سليم، زكريا موافي، عثمان عبد المنعم "، وقصة وسيناريو وحوار شريف المنياوي، و إخراج سمير سيف، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة بدور العرض السينمائية في 25 يونيو من العام 1984.

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