السعودية تعلن تعليق العمل بقرار حظر السفر من وإلى الإمارات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل بقرار حظر دخول الوافدين من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين إلى المملكة.

وقالت الداخلية السعودية في بيان “بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارًا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء وذلك من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية الأرجنتين”.

وأوضحت البيان أن القرار يشمل السماح لمواطني المملكة بالسفر إلى الدول الثلاث المذكورة.

وأكدت الداخلية السعودية على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحة أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

