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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو وهبة يكشف تفاصيل "ماكو" مع فاطمة مصطفى

عمرو وهبة
عمرو وهبة

 يحل الفنان عمرو وهبة ضيفا على إذاعة الراديو 9090 يوم الخميس المقبل، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، وذلك خلال حلقة يكشف فيها كواليس فيلم "ماكو" الذى يشارك في بطولته، خاصة مع نجاح الفيلم على مستوى الإيرادات بصورة كبيرة منذ أن تم طرحه بعدما تصدر الإيرادات مؤخراً.

وكشف الفنان الشاب عمرو وهبة تفاصيل وكواليس تواجده في فيلم ماكو الذي يعرض حاليا في دور العرض.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" التجربة جديدة ومختلفة تماما عما قدم من قبل، والعمل كان صعبا في تحضيراته وتمارينه وخاصة أن جميعنا لم يغطس قبل ذلك بشكل إحترافي، وكان مطلوب منا التواجد تحت الماء لفترات كبيرة وتصوير مشاهد أكشن فلم يكن هذا سهلا، وتحدثنا تحت الماء عن طريق ماسك سمح لنا لسماع تعليمات المخرج وبعضنا البعض".

ماكو 

وكان قد روى الفنان عمرو وهبة، كواليس موقف تعرض له أثناء تصوير فيلم “ماكو”، وكتب عمرو وهبة، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: فضلت سنة ونص أروح جيم وأشيل حديد عشان كان عندى مشهد فى فيلم ماكو عالبحر من غير تى شيرت وفى الاخر يوم التصوير الدنيا مطرت والمخرج قالى هايله ياعمرو الفورمه بصراحة برافو عليك بس روح البس بقى عشان متبردش".

عمرو وهبة: لم أتخيل في البداية الغطس لـ العبارة سالم إكسبريس وهكذا تحدثنا تحت الماء

عمرو وهبة يروي موقفا من كواليس فيلم ماكو

يذكر أن طرحت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" الأفيش الدعائي له، حيث تصدرته صورة قرش مفترس؛ وذلك بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة.

بدأ الإعداد لفيلم "ماكو" منذ حوالي أربع سنوات ، وتدور أحداثه عند العباره سالم اكسبريس الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر ، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء ، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

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