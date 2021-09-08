نجوم الخليج يتألقون في ألبومات جديدة.. راشد الماجد يالواثق.. ديانا حداد تغني عشق ضميان.. وتونا بدري لـ فهد الكبيسي

شهدت سوق الكاسيت العديد من الأغاني والألبومات الخليجية خلال الفترة الماضية، كان آخرهم راشد الماجد ، ديانا حداد ، عبد المجيد عبدالله ، نبيل شعيل ، ماجد المهندس، وفيما يلي نرصد هذه الأعمال الغنائية تباعًا.

راشد الماجد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب - أحدث أغاني الفنان راشد الماجد ، التي تحمل الأغنية اسم يالواثق.

أغنية يالواثق للفنان راشد الماجد، من اشعار: العالية، ألحان: احمد الهرمي، توزيع موسيقي: سيروس، وتريات: تامر الفيظي، جيتار: شريف فهمي، ايقاع: ابراهيم حسن، كورال: مجموعة الامارات، هندسة صوت: م. عمر صلاح، مكساج وماستر: م. جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، اشراف فني: حسن طالب.

ديانا حداد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر موقع الفيديوهات يوتيوب - فيديو كليب أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد ، بعد طرح الأغنية أمس الجمعة عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد، من كلمات: نهى نبيل، ألحان: فايز السعيد، توزيع موسيقي: نور هاشم، مكس وماسترينج: حسام كامل.

فهد الكبيسي

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية تونا بدري للفنان فهد الكبيسي ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعبر تطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية تونا بدري من كلمات: صمت، ألحان: سلطان خليفة، توزيع موسيقي: عبادي الكبيسي.



أسما لمنور

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغاني الفنانة أسما لمنور ، والتي تحمل أسم أنا لو، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أنا لو لـ أسما لمنور، من كلمات: مزيد، ألحان: نوت، أشراف موسيقى: بندر سعد، توزيع موسيقي: خالد عز، ايقاع: إبراهيم حسن، مكس وماستر: جاسم محمد.

ماجد المهندس

وفي شهر يوليو الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، احدث أغاني الفنان ماجد المهندس التي تحمل اسم كيف اخليك عبر تطبيق ديزر DEEZER للموسيقى، وقناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ألبومات الخليج

نبيل شعيل

وفي أخر شهر أغسطس، كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام - عن طرح ميني ألبوم “يقولون” للفنان نبيل شعيل ، حصريا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

يتكون "الميني البوم" من ثلاثة اغاني، هي: "يقولون" من الحان ميثم علاء الدين وكلمات احمد الصانع، وتقول كلماتها:

يقولون ، راح ونساك

وعايش بلاك

وانا ميت عليك

يقولون، حبنا انتهى

وقلبي لهى

وانا قلبي يبيك

اسمع كلام الناس واعبره

ولا مره حس قلبي بالحسره

لكن غيابك غير الفكره

هالمره ما هي مثل كل مره

راح انسى حبك

والذنب ذنبك

غيري بقربك

والكل يدرون

اما الاغنية الثانية، عنوانها "أسوأ ايامي" من كلمات والحان علي بو غيث". وتقول كلماتها:

علمتني الدنيا وتعلمت من

أسوأ ايامي وصدمات الزمن

ان اقرب شخص ممكن يخذلك

وان كل غلطه بهالوقت بثمن

وان هالعالم تعاني من مرض

اسمه ما احبك اذا مالي غرض

ودام مصلحتي معاك ابقى معاك

اما حب لله في لله انقرض

ايضا في الالبوم كتب احمد الصانع اغنية "انا اتحراك" من الحان عبد الله الجاسم، ويقول مطلعها:

تجيني من هنا ياللي بعيد .. هناك انا اتحراك

تغافلني وتسألني متى القاك

تفرح عيني في شوفك

وتكسر حاجز ظروفك

وتاكد لو ابي انسى

عجزت انساك

انا ساهي

انا مشغول في حبي لك.. ولاهي انا ما بيك

ابد ما راح تسمعها من شفاهي

انا راضي معاك اشقى

ومهما طالت الفرقا

حبيبي محبتك تبقى مثل ماهي

وقد توزيع هذه الاغاني: عثمان عبود، علي المتروك وزيد نديم. ويمكن الاستماع لها حصريا على تطبيق "ديزر" الشريك الرسمي العالمي لروتانا للصوتيات والمرئيات.

عبد المجيد عبدالله

وفي أول شهر أغسطس، أعلن سالم الهندي -الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات- عن ازاحة الستار عن الالبوم المنتظر لهذا الصيف للمطرب الكبير عبد المجيد عبدالله ، وذلك تزامنا مع مناسبة عيد ميلاده يوم ( 3 اغسطس/أب) وجاءت البشرى بعدها لجمهور ومحبي عبد المجيد.

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، اول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبدالله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان».