عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الخليج يتألقون في ألبومات جديدة.. راشد الماجد يالواثق.. ديانا حداد تغني عشق ضميان.. وتونا بدري لـ فهد الكبيسي

أغاني نجوم الخليج
أغاني نجوم الخليج

شهدت سوق الكاسيت العديد من الأغاني والألبومات الخليجية خلال الفترة الماضية، كان آخرهم راشد الماجد ، ديانا حداد ، عبد المجيد عبدالله ، نبيل شعيل ، ماجد المهندس، وفيما يلي نرصد هذه الأعمال الغنائية تباعًا. 

 

راشد الماجد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب - أحدث أغاني الفنان راشد الماجد ، التي تحمل الأغنية اسم يالواثق. 

أغنية يالواثق للفنان راشد الماجد، من اشعار: العالية، ألحان: احمد الهرمي، توزيع موسيقي: سيروس، وتريات: تامر الفيظي، جيتار: شريف فهمي، ايقاع: ابراهيم حسن، كورال: مجموعة الامارات، هندسة صوت: م. عمر صلاح، مكساج وماستر: م. جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، اشراف فني: حسن طالب.

 

ديانا حداد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر موقع الفيديوهات يوتيوب - فيديو كليب أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد ، بعد طرح الأغنية أمس الجمعة عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد، من كلمات: نهى نبيل، ألحان: فايز السعيد، توزيع موسيقي: نور هاشم، مكس وماسترينج: حسام كامل.

 

فهد الكبيسي

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية تونا بدري للفنان فهد الكبيسي ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعبر تطبيق ديزر للموسيقى. 
أغنية تونا بدري من كلمات: صمت، ألحان: سلطان خليفة، توزيع موسيقي: عبادي الكبيسي.


أسما لمنور

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغاني الفنانة أسما لمنور ، والتي تحمل أسم أنا لو، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أنا لو لـ أسما لمنور، من كلمات: مزيد، ألحان: نوت، أشراف موسيقى: بندر سعد، توزيع موسيقي: خالد عز، ايقاع: إبراهيم حسن، مكس وماستر: جاسم محمد.

 

ماجد المهندس

وفي شهر يوليو الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، احدث أغاني الفنان ماجد المهندس التي تحمل اسم كيف اخليك  عبر تطبيق ديزر DEEZER للموسيقى، وقناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

ألبومات الخليج

 

نبيل شعيل

وفي أخر شهر أغسطس، كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام - عن طرح ميني ألبوم “يقولون” للفنان نبيل شعيل ، حصريا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

يتكون "الميني البوم" من ثلاثة اغاني، هي: "يقولون" من الحان ميثم علاء الدين وكلمات احمد الصانع، وتقول كلماتها: 
يقولون ، راح ونساك
وعايش بلاك 
وانا ميت عليك 
يقولون، حبنا انتهى
وقلبي لهى 
وانا قلبي يبيك
اسمع كلام الناس واعبره
ولا مره حس قلبي بالحسره
لكن غيابك غير الفكره 
هالمره ما هي مثل كل مره
راح انسى حبك
والذنب ذنبك 
غيري بقربك
والكل يدرون

اما الاغنية الثانية، عنوانها "أسوأ ايامي" من كلمات والحان علي بو غيث". وتقول كلماتها:
علمتني الدنيا وتعلمت من 
أسوأ ايامي وصدمات الزمن
ان اقرب شخص ممكن يخذلك 
وان كل غلطه بهالوقت بثمن
وان هالعالم تعاني من مرض
اسمه ما احبك اذا مالي غرض
ودام مصلحتي معاك ابقى معاك
اما حب لله في لله انقرض

ايضا في الالبوم كتب احمد الصانع اغنية "انا اتحراك" من الحان عبد الله الجاسم، ويقول مطلعها: 
تجيني من هنا ياللي بعيد .. هناك انا اتحراك
تغافلني وتسألني متى القاك 
تفرح عيني في شوفك 
وتكسر حاجز ظروفك
وتاكد لو ابي انسى 
عجزت انساك 
انا ساهي
انا مشغول في حبي لك.. ولاهي انا ما بيك
ابد ما راح تسمعها من شفاهي 
انا راضي معاك اشقى 
ومهما طالت الفرقا 
حبيبي محبتك تبقى مثل ماهي 
وقد توزيع هذه الاغاني: عثمان عبود، علي المتروك وزيد نديم. ويمكن الاستماع لها حصريا على تطبيق "ديزر" الشريك الرسمي العالمي لروتانا للصوتيات والمرئيات.

 

عبد المجيد عبدالله

وفي أول شهر أغسطس، أعلن سالم الهندي -الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات- عن ازاحة الستار عن الالبوم المنتظر لهذا الصيف للمطرب الكبير عبد المجيد عبدالله ، وذلك تزامنا مع مناسبة عيد ميلاده يوم ( 3 اغسطس/أب) وجاءت البشرى بعدها لجمهور ومحبي عبد المجيد.

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، اول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبدالله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان».

راشد الماجد راشد ديانا حداد ديانا فهد الكبيسي أسما لمنور ماجد المهندس نبيل شعيل الخليج عبد المجيد عبدالله

موضوعات متعلقة

يالواثق.. أحدث أغاني راشد الماجد

6 ملايين جنيه في ستة أيام.. ماكو يتصدر ايرادات الأفلام لليوم السادس

بعد حادث الساحل .." سمر" تعود لنشاطها الفني بأغنية آخر السيزون

بتنظيم وليد منصور.. الشاب خالد وراغب علامة في حفل واحد السبت

مدير أعمال حسن شاكوش: الطبال من أعمدة المهنة وملتزمون بقرار النقابة

نجوم ومشاهير يحتفلون بحفل زفاف المؤلف أحمد عبد الوهاب

يالواثق.. راشد الماجد يستعد لطرح أحدث أغانيه غدا

أميرة مختار تحيى ذكرى عيد ميلاد والدتها رجاء الجداوى

ترشيحاتنا

رئيس إعلام البرلمان توضح جهود الدولة في التصدي لـ حرب الشائعات

خدمات تهمك | أسعار العملات والذهب.. تنسيق الجامعات 2021 وشروط فتح باب تقليل الاغتراب.. أسعار ومواصفات إلنترا موديل 2022

سيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي.. اعرف التفاصيل

التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة اللغة الأجنبية الأولى لجان الدور الثاني للثانوية العامة

بعد اقترابه من تدريب منتخب مصر.. أرقام وإنجازات "المعلم" حسن شحاتة

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8 -9-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

حريق هائل بمخزن أخشاب بمنطقة الشرابية .. صور

المدير الفني الوحيد اللي ينفع للمنتخب.. رضا عبد العال يتصدر ترند تويتر

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

السعودية.. من هو الفريق خالد بن قرار الحربي المتهم بالفساد؟

بيان ناري.. رابطة النقاد الرياضيين ترد على هجوم مدحت شلبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

فيديو

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ