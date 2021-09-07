مشروع رواد 2030 يفوز بالجائزة العربية للتكنولوجيا..فيديو

قالت الدكتور غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030 ، إن مشروع رواد 2030 فاز بالجائزة العربية للتكنولوجيا بناء على جهود وزارة التخطيط ودعمها المستمر ، مؤكدة ان المشروع تم إدراجه على منصات الامم المتحدة كواحد من أفضل المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة .

وأضافت غادة خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن مشروع رواد يحاول الوصول إلى أكبر شريحة من الشباب ، مؤكدة أن المشروع يقوم بعمل العديد من الندوات والبرامج التعليمية ويعمل على تحويل أفكار الشباب إلى مشاريع حقيقة .



وتابعت غادة خليل ، من فترة أطلقنا حملة المليون ريادي التي تعمل على تقديم كورسات في العديد من المجالات وتساعد الشباب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية على الأرض .