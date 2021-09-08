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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاومي تعلن رسمياً عن إنشاء شركة سيارات كهربائية 

لي جوان المؤسس ورئيس
لي جوان المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة

أعلنت رسمياً شركة شاومي عملاق التقنية الصيني ، عن تشكيل شركة شاومي EV Company Limited، والتي ستختص ببناء السيارات الكهربائية بالكامل .

 

وأوضحت شركة شاومي في بيان لها أن المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة لي جوان، هو الممثل القانوني، وأن العلامة التجارية لبناء السيارات الكهربائية لديها رأس مال مسجل قدره 10 مليار يوان صيني .

 

وكشف بيان شاومي ، ان الأشهر الخمس الماضية قدتها الشركة في إجراء أبحاث المستخدمين وعمليات التفتيش في الصناعة، وقد أُجري أكثر من 2,000 استبيان، وتم زيارة أكثر من 10 شركات سيارات أخرى .

 

بالإضافة الى حملة توظيف على ويبو وفي أقل من شهر تلقت أكثر من 20,000 سيرة ذاتية، وقد شكلت حالياً فريق مكون من 300 موظف.

 

وكانت شركة شاومي ، قد قامت بشراء شركة Deepmotion Tech لتطوير تقنيات القيادة الذاتية في أواخر أغسطس الماضي، وأعلنت انها على استعداد لبناء شركة لصناعة السيارات الكهربائية ، وانها مستعدة لإنفاق 10 مليار دولار على المشروع في السنوات العشر القادمة .

 

كما ظهرت شائعات في مارس الماضي تشير إلى أن شركة شاومي تجري محادثات مع شركة جريت وول لاستخدام أحد مصانعها لبناء سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الخاصة .

             

واكد خبراء السيارات العالميين ، انه لا يزال يتعين على شركة شاومي  تقديم خارطة طريق توضح بالتفصيل ما سيترتب على مشروعها في مجال السيارات الكهربائية، بما في ذلك ما إذا كانت تخطط لإنتاج السيارات الكهربائية بمفردها، أم ستحتاج لمساعدة شركات أخرى.

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