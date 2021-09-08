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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدة تخلصت من زوجها بمعاونة أصدقاء عشيقها بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت نيابة قسم ثان المنصورة برئاسة المستشار أحمد المارية، رئيس النيابة وبإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بحبس الزوجة التى تخلصت من زوجها بمعاونة اثنين من أصدقاء عشيقها بعد ما وضعت مخدرًا للزوج وطفلتها وكتمت أنفاسه بمخده من أجل الزواج بالعشيق 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل الزوج .


واعترفت "أم هاشم ف. أ."، 29عاما، ربة منزل في تحقيقات النيابة، أنه وضعت المخدر لزوجها يدعى "صالح. م"، 41عاما، ميكانيكي، ولطفلته بالصف الخامس الابتدائي، حتى تأكدت بغيابهما عن الوعي، واتصلت على أصدقاء عشيقها كل من:"لبيب أ. ل.، 21عاما"، و "أحمد ا. أ.، 21 سنة"، وطلبت منهما الحضور قائلة لهما: "ياللا نخلص"، والذين حضروا علي الفور وكتموا أنفاسه باستخدام "مخدة السرير"حتى مات.


وأكدت الزوجة في اعترافاتها أنها كانت علي خلاف دائم مع زوجها، وفي نفس الوقت كانت تربطها علاقة بشخص آخر وكانت تريد الزواج منه، ولذلك قررت التخلص من زوجها.


وأوضح المتهمان الآخران أنهما ساعدوا الزوجة في التخلص من زوجها من أجل صديقهما.


وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة، والتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الطبيب الشرعي حول تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وبيان أسباب الوفاة، وتحريز أدوات القتل، وعمل المعاينة التصويرية للواقعة.


وبدأت الأحداث ببلاغ أهالي منطقة "شارع 10"بمدينة المنصورة، بعثور الأهالي على جثة «صالح. م» 41 سنة ميكانيكي، واتهام زوجته الثانية وتدعي، "أم هاشم. ف"، 29عاما،وذلك بمساعدة اثنين آخرين بقتله بعد تهديده لها بالطلاق لشكه في سلوكها.


وبإخطار النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسرعة ضبط الجناة وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.


ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث بقيادة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، وتوصل فريق البحث إلي مكان الزوجة المتهمة، وبسؤالها اعترفت بارتكاب الواقعة وذلك للخلافات بينها وبين المجني عليه، وتهديده لها بالطلاق لغيابها غير المبرر والمتكرر عن المنزل، فلجأت إلي اثنين من أصدقاء عشيقها.


وتمكنت مباحث قسم ثان المنصورة  من ضبط باقي المتهمين بإرشاد الزوجة المتهمة عن مكانهما، وعن الأداة المستخدمة في الواقعة، واعترفوا باشتراكهما في ارتكاب الواقعة.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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