عصابة في البيت.. ميمي جمال تروي كواليس شقاوة بناتها في الطفولة|فيديو

حلّت الفنانة ميمي جمال، ضيفة على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، وظهر بنات الفنانة ميمي جمال التوأم معها في الحلقة.

وقالت ميمي جمال: "والدتي هي من كانت تقوم بضرب بناتي في مرحلة الطفولة، وانا مكنتش بضرب، ووالدتي كانت تعتقد أن ما تفعله هو الطريقة الأمثل لتربية الأطفال".

وأضافت ميمي جمال: "والدتي كانت تساندي كثيرًا في تربية أبنائي أثناء العمل وتصوير الأفلام ".

وأضافت ميمي جمال: "أخويا وبناتي كانوا عصابة في البيت وهما صغيرين ووالدتي هي من كانت ترى شقاوة بناتي، وعلى الرغم من شقاوة ابنتي نجلاء إلا أنها كانت تقوم بالتركيز والمذاكرة قبل الامتحانات بشهر".



من جانبها قالت نورا حسن مصطفى، ابنة الفنانة ميمي جمال :"شقيقتي نجلاء كانت شقية في المدرسة وكانت تقوم بالتزوير والغش، وكانت بتقفل الفصول على الطلاب قبل جرس الفسحة في المدارس وكانت شقية جدًا".