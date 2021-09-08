بإطلالة أنيقة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ديانا حداد، عدة صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ديانا حداد من داخل غرفة مكياجها بإطلالة انيقة، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الملائم لإطلالتها ووضعت أحمر شفاه ، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود تسريحة جذابة مناسبة لإطلالتها ما أثار إعجاب متابعيها.



تصدرت الفنانة ديانا حداد بأغنيتها المصورة الجديدة "عشق ضميان" مجموعة من قوائم الأكثر مشاهدة وشيوعاً في الموقع الشهير "يوتيوب".



وحققت ديانا حداد "تريند" في السعودية والإمارات والخليج وعدد من أقطار الوطن العربي، والتي عرضتها مصوّرة فيديو كليب مع المخرجة نهلة الفهد بمشاركة مجموعة من أهم مشاهير الوطن العربي موديل روز، غدير سبتي، شيلاء سبت، نور ستارز ونهى نبيل التي كتبت كلمات الأغنية ولحنها الفنان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم ومكس وماسترنغ حسام كامل.



ولاقت أغنية "عشق ضميان" التي تحمل الإيقاع الخليجي السعودي انتشاراً واسعاً من وقت عرضها، ضمن فيديو كليب الذي صور ضمن أجواء مفرحة متنقلاً بين ديانا حداد والمشاهير بشكل عفوي وجميل ملفت.



وحملت الأغنية تعاون أول بين ديانا حداد ونهى نبيل كشاعرة، حيث قالت في مقدمتها:

بعد شروق الشمس و الفجر لي بان

أرسلك همومي و أجمل تحية

مشتاق أبي قربك و لك عشق ضميان

ودّي بشوفك و الظروف معصيّة

أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان

و حبّك سرى بي من خلية لخلية

متوسدٍ قلبي و روحي و الأجفان

كنك ملكت الذات إلا شوية..



وعرض الكليب "عشق ضميان" من إنتاج روتانا في تعاونها الجديد مع ديانا حداد من خلال قناة روتانا في يوتيوب، الى جانب عرضها عبر تطبيق "ديزر" المتخصص في عرض الأغنيات.