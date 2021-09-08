عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منظمة الهجرة الدولية تحذر من تفاقم أزمة اللاجئين والمهاجرين في اليمن

الحرب في اليمن
الحرب في اليمن

حذرت منظمة الهجرة الدولية من تفاقم أزمة اللاجئين والمهاجرين في اليمن، وقال "جون ماكوي"، نائب رئيس البعثة في المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "منذ بداية الجائحة، تم دفع المهاجرين في اليمن أكثر فأكثر إلى دائرة النسيان" وسط الصراع المتصاعد بين القوات الحكومية والحوثيين بالإضافة إلى ىجائحة كوفيد -19.

وبحسب مركز إعلام المنظمة الدولية، ناشد "ماكوي" المانحين تقديم مساهمات أكبر لآلاف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من أجل العودة إلى ديارهم، وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي 32 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في ظروف مزرية في اليمن بسبب القيود المفروضة على الحركة نتيجة كوفيد-19 مما يمنعهم من السفر.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنه منذ مايو 2020، خاطر أكثر من 18 ألف شخص بحياتهم في طريق البحر المحفوف بالمخاطر إلى جيبوتي أو الصومال.. وغرق العشرات عندما انقلبت بهم سفن مكتظة.

جدير بالذكر أن منظمة الهجرة الدولية تقدم دعما آخر للمهاجرين قبل مغادرتهم اليمن، بما في ذلك تقديم المشورة لهم ومساعدتهم في تأمين وثائق السفر، كما تنسق المنظمة مع السلطات لضمان المرور والعبور الآمنين.

ترشيحاتنا

المشاط في حديث لـ بلومبرج: منتدى مصر للتعاون الدولي فرصة لإعادة البناء في عالم ما بعد كورونا

أمريكا تجمع 20 دولة في ألمانيا غداة إعلان حكومة طالبان

عرضه 450 قدماً .. كويكب ضخم يعبر الأرض في هذا الموعد

موسيماني يقود تدريبات الأهلي اليوم.. ويخطط للدخول في معسكر داخلي

وزير الأمن الداخلي أمريكي يحذر من أعمال عنف مصاحبة لذكرى هجمات سبتمبر

أخبار التكنولوجيا|واتسآب يتيح التخفي من جهات اتصال محددة.. سامسونج تعتزم إطلاق أول لاب توب قابل للطي

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عرضه 450 قدماً .. كويكب ضخم يعبر الأرض في هذا الموعد

محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

المدير الفني الوحيد اللي ينفع للمنتخب.. رضا عبد العال يتصدر ترند تويتر

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

بيان ناري.. رابطة النقاد الرياضيين ترد على هجوم مدحت شلبي

مش برجع في كلامي.. مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد انتهاء إيقافه

السعودية.. من هو الفريق خالد بن قرار الحربي المتهم بالفساد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

ads

فيديو

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ