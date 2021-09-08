منظمة الهجرة الدولية تحذر من تفاقم أزمة اللاجئين والمهاجرين في اليمن

حذرت منظمة الهجرة الدولية من تفاقم أزمة اللاجئين والمهاجرين في اليمن، وقال "جون ماكوي"، نائب رئيس البعثة في المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "منذ بداية الجائحة، تم دفع المهاجرين في اليمن أكثر فأكثر إلى دائرة النسيان" وسط الصراع المتصاعد بين القوات الحكومية والحوثيين بالإضافة إلى ىجائحة كوفيد -19.

وبحسب مركز إعلام المنظمة الدولية، ناشد "ماكوي" المانحين تقديم مساهمات أكبر لآلاف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من أجل العودة إلى ديارهم، وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي 32 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في ظروف مزرية في اليمن بسبب القيود المفروضة على الحركة نتيجة كوفيد-19 مما يمنعهم من السفر.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنه منذ مايو 2020، خاطر أكثر من 18 ألف شخص بحياتهم في طريق البحر المحفوف بالمخاطر إلى جيبوتي أو الصومال.. وغرق العشرات عندما انقلبت بهم سفن مكتظة.

جدير بالذكر أن منظمة الهجرة الدولية تقدم دعما آخر للمهاجرين قبل مغادرتهم اليمن، بما في ذلك تقديم المشورة لهم ومساعدتهم في تأمين وثائق السفر، كما تنسق المنظمة مع السلطات لضمان المرور والعبور الآمنين.