البلوجر إيفون نبيل تستغيث : أرجوكم حد ينقذني حياتي بتنهار وخايفة من جوزي.. فيديو

في حالة من الفزع والانهيار كشفت البلوجر الشهيرة، إيفون نبيل، عن أنها تعاني في حياتها الكثير من القلق والألم بسبب زوجها حيث يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية مطالبة بضرورة إنقاذها وأولادها.

وقالت «نبيل» في فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: « مساء الخير يا جماعة، دي أول مرة أعمل نوعية من الفيدوهات دي، ما كنتش حابه أطلع أقول الكلام دا، ولا أتكلم بالطريقة دي، لأني طول الوقت بديكم طاقة ايجابية، انا حاليا محبوسة في بيتي، جوزي اخد مني اللاب توب والموبايل، وخبيت منه الموبايل دا علشان أعرف أطلع منه، غير إنه غير باسوردات معظم الصفحات».

وأضافت إيفون نبيل: «فيه مشاكل بيني وبين زوجي من سنين، لكني عمري ما طلعت اتكلم عنها، ودائمًا بدي طاقة ايجابية، أنا بواجه تهديدات كتير قوي، وقولت المرة دي أقدر استعينن بيكم يمكن الاقي حد ينقذني، مش عارفة أنزل من بيتي، وزوجي طلع آخر حاجة بيسجل مكالمات ما بيني وبينه، هو فيه أمان لحد بيسجل لمراته، انا مش قادرة أسجل من جوه الصالة الفيديو علشان أولادي».

حياتي بتنهار من 8 سنيين

وتابعت البلوجر الشهيرة: «أنا حياتي بتنهار بقالي 8 سنين بتهدد، كنت الأول بشتغل في قناة، قالي ما تنزليش ما تشتغليش علشان الأولاد قولت يمكن عنده حق، قعدت سنين ما بشتغلش، في مشاكل، اتحولت لخدامة في البيت، نظفي فوق التكيف، ومش عارفة ايه، وهي دي كل حاجة بعملها في حياتي فقط».

وواصلت إيفون نبيل: «فكرت في يوم من الأيام إيه ممكن يكون البديل، فقولت هصور فيدوهات في البيت، عمره ما رضي عني، ايه اللي انت بتعمليه دا، انت حاجة عرة، انت حاجة قليلة، انت فاشلة كأم ومذيعة وحاجة، أنا ما كنتش بديكم انتم الطاقة الايجابية، انا كنت بديها لنفسي، وبقيت أقوي بيكم، انتوا سند».

عاوزة أطلع من البيت وأولادي

وأردفت البلوجر الشهيرة: «أنا عاوزة اطلع من البيت وعيالي معايه، ارجوكم بلغوا أي حد مسؤول، لأنه مطلع رقم سفارة يسفرهم، خليهم في حضني، أنا دلوقتي محبوسة في بيتي مش عارفة أخرج منه، وما معييش حد غير ربنا، أنا أبوي ميت، هو شغال في جهات كبيرة، وعارفة إنهم عمرهم ما هيقفوا معاه في الشر، لكن بتوجه لكل جه كبيرة، أرجوكم حد ينقذني، أنا آخر جاحة كتبتها قبل الفيديو ادعولي، خلاص من قادرة، 8 سنين بيهد فيا، بيقولي انا ست فاشلة بكل المقايس».

ولفتت إيفون نبيل: « قرأت عن النرجسية، وعرفت إنه شخص نرجسي، ورحت لدكتور وعرفت إنه عنده مشكلة، مشكلة النرجسية مش بتتحل، هو غير كل حاجة عني، انقذوني، حياتي بتبوظ، عاوزة اطلع انا وعيالي، تعبت، شخص بيتلون، هتبقي حياتنا كويسة، لكن يرجع يقول انت متخلفة هتعري عيالك، انت حاجة بيئة وقليلة، متسئلة: “انت شايفين كدا”».

واختتمت البلوجر الشهير البث المباشر قائلةً: «شير للايف أجوكم، أنا ساكنة في الزيتون، والله ما عارفة أعمل إيه، المرة الجايه مش عارفة هيعمل ايه، أنا رافضة الحياة دي تاني، بقالي 8 سنين بتعذب في ذل، كل النناس بتقولي بحبك، وهو: انت مكروهة، وكل الناس انت ناجحة، وهو: انت فاشلة، ربنا عوضني بالفيدوهات ليكم عن الشغل وأنا قادرة في البيت، لكن ليه عاوز تمنع عني دعم نفسي، يقول لي: دا وهم وفيك وناس وراء شاشات، عاوزة انفصل عنه وابعد، بخلع او طلاق عاوزة اربي عيالي وبس، عارفة إنه ممكن يشيل اللايف في أي وقت،و ربنا يسامحه على اللي بيعموا فيه، حد يغتني يا ناس حد ينقذني حقيقي حياتي بتنهار .. انا مش عارفه اتصرف أنقذوني».

ردود أفعال المتابعين على الفيديو

على الفور تفاعل عدد كبير من متابعي صفحة إيفون نبيل مع فيديو البث المباشر محققًا ما يزيد عن مليون مشاهدة في وقت قليل، وكتب أحد المتابعين لها: « اتصلي بالقسم واعملي محضر في القسم … مهما كانت الجهة اللي بيشتغل فيها عادي جدا … القسم هيجيلك .. وطلعي الورق اللي عند الدكتور وقال انه نرجسي ده مرض نفسي او توصلي مع الدكتور اللي حدد المرض يقول … وعادي جدا لو اتثبت انه مريض ( ممكن تعملي محضر عدم تعرض )مفيش حل غير كده .. مين هنتجدك غير اهلك فين ! والقسم وبس اي حد تاني اصلا هينجدك هيكون في مسالة قانونية».

وأضافت أخرى: «شوفي المجلس القومي للمرأة كدا»، وواصلت ثالثة: «انتي غلطانه يا ايفون انك قبلتي تسيبي شغلك كمذيعة من الاول وتسمحي أن راجل يلغيكي بس خلاص اللي حصل حصل اهدي وان شاء الله كل حاجه هتتحل واحنا مش هنسيبك اكيد»، ونوهت ثالثة: «ربنا ينقذك يا ايفون ربنا يفك كربك حسبي الله و نعم الوكيل في كل ظالم احنا كلنا بنحبك مش كلام ع الفيس لا بجد انتي شخصيه محبوبه مش زي ما بيقولك انه كدب حاولي تكتبي رقمك او العنوان عشان نعرف نتواصل معاكي».

وأكملت رابعة: «ربنا يفك كربك متخرجيش من بييتك وغيري الكالون وبلغي ...ومتسمعيش ولا تفكري في كلامه هو النرجسي بيحبط فيكي لحد ما تحسي انك لا شئ كل ما تنجحي يضغط اكتر لحد ما توصلي لمرحلة وحشة من الاكتئاب والتعب النفسي».