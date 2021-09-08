هيرنانديز يشارك في تدريبات رجال يد الأهلي استعدادًا للسوبر الإفريقي

قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن المحترف الكوبي «أنخيل هيرنانديز» وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة اليد «رجال»، استعدادًا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وأوضح أن اللاعب سوف يشارك في التدريبات التي يخوضها فريق «رجال يد الأهلي»، استعدادًا للمباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء الجمعة المقبل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر.

كان فريق «رجال يد الأهلي» قد توج بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية على حساب فريق وداد سمارة المغربي في البطولة التي استضافتها مدينة مكناس المغربية خلال الأيام الماضية.

وحرص مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على إقامة حفل تكريم لفريق «رجال يد الأهلي»، تقديرًا لما قدمه الجهاز الفني واللاعبون في البطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة في جميع المباريات والتتويج باللقب.