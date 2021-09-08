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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر بـ بني سويف بعد إصلاح عطل مفاجئ

صدى البلد

أعلنت محافظة بني سويف عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات كهرباء ناصر في جهد  66 / 11القادم عن طريق دمو إلى محطة محولات ناصر ، والذي كان قد تسبب فى انقطاع الكهرباء عن المركز بالكامل. 

 

 فور إخطار غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة كلف المحافظ بسرعة التواصل مع شركة كهرباء مصر الوسطى لاتخاذ اللازم مع متابعة تنفيذ أعمال الاصلاح عن طريق رئيس الوحدة المحلية. 

انقطاع الكهرباء عن مركز كامل في محافظة بني سويف

تم رفع درجة الاستعداد ،بتواجد التنفيذيين المعنيين من منطقة مصر الوسطى لنقل الكهرباء والوحدة المحلية وهندسة كهرباء ناصر والأطقم الفنية من شركة الكهرباء للمحطة ، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل الذي تسبب في خروج 3 مغذيات من الخدمة مؤقتا ، حيث تمكنت فرق الصيانة من إصلاح العطل وإعادة المغذيات إلى الخدمة والتي بدأت بإصلاح وإعادة تشغيل مغذي أشمنت ودنديل ثم باقى المغذيات تباعاً وإعادة الخدمة.

بني سويف إصلاح العطل المفاجئ محولات كهرباء عودة التيار الكهربائي مركز ناصر

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