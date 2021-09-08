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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 4 طلبة في الكلية الحربية السودانية.. تفاصيل

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، وفاة اربعة طلبة بالكلية الحربية نتيجة حادث مروري أثناء عودتهم من المشروع الخلوي.

وقال البيان الصحفي الصادر من الإعلام العسكري السوداني إن الحادث اسفر عن اصابة آخرين تم إسعافهم  إلى السلاح الطبي وحالتهم الصحية مستقرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

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و ختم البيان بالترحم على ارواح الشهداء وتمنى عاجل الشفاء للجرحى و المصابين.

ومن ناحية أخرى، استدعت وزارة الخارجية السودانية، السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، بعد العثور على 29 جثة في نهر سيتيت شرق البلاد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "السوداني"، عثرت السلطات السودانية على الجثث خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 8 أغسطس، وذلك في نهر سيتيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو بولاية كسلا.

وقامت السلطات المختصة في ولاية كسلا بالإجراءات اللازمة بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية للسودان.

وحسب الصحيفة، أبلغت وزارة الخارجية السودانية، السفير الإثيوبي بأن الجثث تعود إلى مواطنين إثيوبيين من إقليم تيجراي، حيث تم تحديد هوياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو.

وطلبت وزارة الخارجية من السفير الإثيوبي نقل ذلك لسلطات بلاده، وذلك في 30 أغسطس الماضي.

يذكر أن السودان يستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين الذين تزايد توافدهم في الآونة الأخيرة، بعد الصراع الذي شهدته أديس أبابا بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تيجراي.

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة، من كارثة كبرى تلوح في الأفق في إثيوبيا والذي سيدفع الملايين من الشعب الإثيوبي إلي المجهول.

وأكدت الأمم المتحدة، أن الحصار الفعلي على مساعدات إقليم تيجراي، الواقع في شمال إثيوبيا يدفع بملايين الأشخاص إلى حافة المجاعة، محذرة من كارثة كبرى تلوح في الأفق.

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