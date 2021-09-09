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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يلتقي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

فودة يلتقي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

مسرح الشباب
مسرح الشباب

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لمناقشة تفاصيل الدورة السادسة المقرر انعقادها في الفترة من ٦ نوفمبر وحتى 11 من نفس الشهر ، بحضور اللواء محمود السولية رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظة.

وأكد المحافظ على تقديم كامل الدعم للمهرجان لايمانه بدوره الفعال والمؤثر في الساحة المسرحية ولما له من وجود ارضية كبير له على أرض الواقع وفي الشارع بمحافظة جنوب سيناء، مضيفاً أنه يعتبره من أهم المهرجانات الموضوعة على أجندة وخطة المحافظة، وتناقش الطرفان علي تطوير الشكل الفني والثقافي في الدورة المقبلة .

كما وجه المحافظ لتطوير وسائل الدعم للدورة السادسة في ظل سعي إدارة المهرجان لاستقطاب ٣٦ دولة مشاركة خلال فعاليات الدورة المقبلة.
ووجه جميع قيادات المحافظة، بتقديم كافة التسهيلات اللوجيستية وكامل الدعم للمهرجان، حتى يظهر بشكل وصورة تكمل مسيرة الخمس دورات السابقة .

يشار الي ان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وترأسه شرفياً الفنانة القديرة سميحة أيوب.
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مسرح الشباب

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اللواء خالد فودة جنوب سيناء مسرح الشباب شرم الشيخ المخرج مازن الغرباوي

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