ماجدة هارون: تم تهريب وثائق تضم حقائق عن تاريخ يهود مصر للخارج

قالت ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية في مصر، إن "الجنيزا اليهودية" عباره عن مجموعة من الوثائق التي تسجل يوميات وحياة اليهود في مصر، مضيفة أن هناك متخصصين في دراسة الجنيزا يؤكدون أنها بمثابة "الفيس بوك" للعصور الوسطى في مصر.



وأضافت ماجدة هارون، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن "الجنيزا اليهودية" كانت تحتوي على "جوابات - رسائل تجارية بين التجار في مصر والهند وأوروبا، متابعة أنه تم تهريب تلك الوثائق التي كانت تحتوي على حقائق عن تاريخ يهود مصر للخارج ولم يتبقى منها سوى القليل، قائلة:" أنها كانت تحتوي على أشياء من الحقيقة بشأن يهود مصر".



وأكدت أن طلاب اللغة العبرية يأتون إلى مصر لزيارة المعابد اليهودية في مصر بشكل سنوي، متابعة أنه يوجد وسائق وكتبات لليهود في مصر، وهما "ثلاثة مكتبات".



