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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية خلال ساعات.. الحوثيون يقصفون خميس مشيط السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في بيان عاجل له منذ قليل، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط السعودية وذلك للمرة الثانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال التحالف العربي في بيان له نشرته قناة "الإخبارية" السعودية إن "مليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مستمر في اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من محاولات مليشيات الحوثي العدائية".

وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه السعودية، فيما أعلن الأسبوع الماضي الماضي أن الحوثيين أطلقوا طائرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

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واعتادت مليشيا الحوثي إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي في اليمن بإحباط هذه الهجمات.

ويشهد اليمن منذ نحو عدة سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي من جانب والمعترف بيها شرعيًا من جانب، ومليشيا الحوثي التي تسيطر على محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014 من جانب آخر.

السعودية الحوثيون خميس مشيط مليشيا الحوثي اليمن مليشيات الحوثى

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