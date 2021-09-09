أغنية "أنت معلمة" باللغة الفصحى تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا

برع شاب يدعى محمود موسي، في تحويل مهرجان “انتي معلمة” للمطرب عمر كمال، إلى مهرجان بكلمات من اللغة العربية الفصحي، مما أثار اهتمام رواد السوشيال ميديا بشكل كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وجاء هذا العمل من محمود موسى رغبة منه في نشر اللغة العربية الفصحي بين المصريين بشكل كبير، وخاصة مستخدمي السوشيال ميديا، وأنها تلك هي الوسيلة الأفضل لمخاطبة الناس باللغة الفصحى عن طريق ما يهتمون به تلك الأيام، وهي أغاني المهرجانات.

ولقي محمود موسى العديد من ردود أفعال رواد السوشيال ميديا، وعبروا عن إعجابهم بكلمات الأغنية الجديدة باللغة الفصحي، وأشادوا بمجهوده نحو نشر اللغة العربية الصحيحة داخل وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن كلمات الأغنية باللغة العربية الفصحي:

“أنت مُعلمة، في الفصاحة والبلاغة والكتابة والصياغة والحروف المستساغة والسطور الملهمة، أنت مُعلمة، إن قلت لنا قيامًا كلنا نقف احترامًا بعدها نعطي اهتمامًا للدروس القيمة”.

وعلى جانب آخر، اعترض بعض رواد السوشيال ميديا علي تقديم اللغة العربية داخل أغاني المهرجانات، واعتبرها البعض بالشيء غير اللائق من أجل اللغة العربية الفصحى وإهانتها.

https://fb.watch/7VfdySy_JV/