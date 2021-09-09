عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوستالجيا.. خناقة بالشبشب وسقوط الجنين.. تفاصيل ضرب زبنات صدقى لـ ميمى شكيب

نجوم الزمن الجميل
نجوم الزمن الجميل

علقة ساخنة بالشبشب تلقتها الفنانة ميمى شكيب على يد الفنانة الكوميديانة زينات صدقى بسبب معايرة الأولى لها بكلمة الراقصة وهو ما كشف عنه المخرج والمنتج سمير خفاجى فى مذكراته “أوراق من عمرى”. 

بدأت القصة بعد طرد زينات صدقى من فرقة مسرح نجيب الريحانى وتوجه سمير خفاجى وقتها الى المسرح الذى كان يه ميمى وزوزو شكيب وسراج منير وسالهم عن سر عدم تواجد زينات صدقى والتى كانت أحد اعمدة مسرح نجيب الريحانى ليجيب عليه سراج منير “طردناها”. 

واندهش سمير خفاجى من رد سراج منير وقرر ان يتوجه الى الفنانة زينات صدقى ليعرف منها سبب هذه القرار حيث كشفت له حقيقة الأزمة عندما قالت له نشبت بينى وبين ميمى وزوزو خناقة كبيرة خاصة بعد أن عايروها بأنها كانت تعمل راقصة ضمن فرقة بديعة مصابنى وبرغم من نفيها هذا الامر من قبل مؤكده انها كانت مغنية ضمن مجاميع فرقة بديعة مصابنى. 

معايرة ومحضر 

واستطردت زينات فى حديثها لخفاجى قائلة : المعايرة لم تكن المرة الأولى ولكن هذه المرة طفح بى الكيل وقررت الرد عللى ميمى وزوزو وامسكت شعرها وقمت برفع الشبشب عليها وضربتها بقوة ولم تتوان كل من زوزو وميمى فى أن تردا ما فعلته فيهما وخاصة زوزو ولكن من خلال تحرير محضر ضدى فى قسم الشرطة وادعت زوزو أننى كنت سببا فى اسقاط الجنين وأنها كانت حامل وهو امر كاذب وعار تماما من الصحة. 

الشريف يلتقي إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط

تأجيل الدورة الأولى لـ مهرجان السينما الفرانكفونية

مسيرة زينات صدقى 

زينب محمد سعد أو زينات صدقى كما عرفها الجمهور، من مواليد حي الجمرك بالإسكندرية في 4 مايو 1912، وعملت في بداية حياتها كمونولوجست وراقصة، لكن أسرتها اعترضت على عملها في الفن، فهربت منهم إلى الشام وتحديدًا لبنان مع صديقتها خيرية صدقي، وقد تبناها نجيب الريحاني فنياً، ليضمها إلى فرقته.

تزوجت مرة واحدة في بداية حياتها بشكل معلن، ثم مرت بانفصال سريع بلا أطفال، فاشتهرت في السينما بأداء دور العانس، ثم تردد أنها تزوجت من أحد الشخصيات الهامة ولكنها رفضت إعلان الزيجة، حيث كان يذهب إلى مشاهدتها فى المسرح، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك بسبب رغبته فى اعتزالها التمثيل.

وشاركت الفنان إسماعيل يس في العديد من الأفلام السينمائية، كما عملت ضمن فرقته المسرحية. في أواخر حياتها قل نشاطها السينمائي وعانت حتى حصلت على شهادة تكريم ومعاش استثنائي من الرئيس أنور السادات عام 1976.

وقد عانت الراحلة بشكل كبير خلال تلك الفترة من ضيق الحال، حتى أن الفستان الذي ذهبت به لاستلام تكريمها من الرئيس السادات كانت قد استعارته من صديقتها.   

ميمى شكيب الفنانة ميمى شكيب مسرح نجيب الريحانى زينات صدقى سمير خفاجى زوزو شكيب سراج منير

موضوعات متعلقة

مى كساب تتحدى نضال الشافعى في "هزر فزر مع لولى"

تأجيل الدورة الأولى لـ مهرجان السينما الفرانكفونية

العارف الأول.. تعرف على إجمالى إيرادات 7 أفلام

مع كريم محمود عبد العزيز.. عبد الرحمن عادل يصور «من أجل زيكو»

تعليق أحمد فهمى على إطلالة هنا الزاهد الخضراء

بعد مباراة اسكواش عنيفة.. هشام عاشور لـ نيللى كريم: ولادة بطلة جديدة

الفنان شريف إدريس يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

عشق ضميان لـ ديانا جداد تتجاوز المليون مشاهدة

ترشيحاتنا

بوتين: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خلق أزمة جديدة

الحلَ في اتفاق ملزم وعادل .. شكري يحذر: التوافق بشأن سد النهضة يجنب المنطقة ما لا يحمد عقباه

وزير الاتصالات: قواعد جديدة للتيسير على المواطنين فى الحصول على حقوقهم فى حرية الانتقال من شركة لأخرى

رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة التأمين الصحي الشامل

أخصائي التغذية العلاجية تكشف عن مراحل مهمة لكورس التخسيس

نوستالجيا.. خناقة بالشبشب وسقوط الجنين.. تفاصيل ضرب زبنات صدقى لـ ميمى شكيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة ترابية تضرب هذه المحافظة

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

خلفا لـ جونسون .. شوبير يعلن اسم مساعد موسيماني الجديد

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة في عقد تدريب كيروش لـ منتخب مصر

حقيقة وفاة شاب داخل جيم بـ سكتة قلبية في فيديو واسع الانتشار|شاهد

الطقس يواصل تألقه.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

تهديد واحتجاز وتحرك أمني .. حكاية البلوجر إيفون نبيل مع زوجها النرجسي

الثوب الأطهر.. صيانة كسوة الكعبة طوال العام على مدار 24 ساعة.. صور

فيديو

صابونة لبن الحمير.. أحدث صيحات التجميل للحماية من التجاعيد و بتنور البشرة

الأهلي 6 والزمالك 1 وشعار نادي القرن.. ملخص حلقة سيد عبدالحفيظ مع أحمد موسى

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

اﻟﻤﺰﻳﺪ