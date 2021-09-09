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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عابد عناني: رفضت الكثير من الأدوار بعد الاختيار

الفنان عابد عناني
الفنان عابد عناني

قال الفنان عابد عناني، إن مشروع "الاختيار" لم يكن عمل فني فقط، ولكن كان عمل قومي يهدف للتوعية بمخاطر الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأضاف عابد عناني، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي، وياسمين فهمي، وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "الحمد لله ربنا كرمني وعملت في الجزء الأول والثاني، وإن شاء الله أشتغل في الجزء الثالث".

وتابع أنه عُرض عليه أدوار مماثلة لدوره في مسلسل "الاختيار"، ولكنه رفض حتى لا يصنف في هذا الدور، خاصة أن بعض المخرجين يقوموا بحصر الممثل في بعض الأدوار.  

وأضاف عابد عناني" أنه عمل مع الفنان الكبير نور الشريف 3 مسلسلات وفيلم، وهذا أضاف له الكثير من الخبرات الفنية، معقبًا: "كان عندي فرصة عظيمة إني دخلت مدرسة نور الشريف الذي أعطاني العديد من النصائح الفنية، انا أتعلمت منه كل حاجة، الحمد لله كان بيحبني، وكان بيعتبرني ابنه بجد".

 تعرضت للسب والشتائم بسبب دوري في مسلسل "الأختيار "

قال الفنان عابد عناني، إن دوره في مسلسل "الطاووس" كان نجاحًا ولاقي إقبالاً كبيرًا من الجمهور بسبب وجود بعض المشاكل على عرضه ،خلاف ان المسلسل قام بمناقشة  قضية مهمة، معقبًا: "السنة اللي فاتت البطل كان الجمهور في الكثير من الأعمال الفنية".

وتابع "عابد عناني"، أن دور الدراما التلفزيونية هي مناقشة قضايا الناس، وليس  العمل على نقل السينما للمنزل، معقبًا: "اللي عايز يروح سينما هيروح بنفسه ، لكن التلفزيون دوره مختلف تمامًا".

وأشار "عابد عناني" إلى أنه تعرض للسب والشتائم بسبب دوره في مسلسل الأختيار، معقبًا: "الناس حست إن دوري في الاختيار حقيقي، وكان في ناس بتتعامل معايا وهي كرهاني".
 

عابد عناني الاختيار الجماعات الارهابية الطاووس 3 ستات صدى البلد

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