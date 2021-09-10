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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحلام البسطاء أوامر.. أهالي قرى المنيا: حياة كريمة حققت أحلامنا.. شاهد

مشروعات مبادرة حياة
مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمنيا

حاله من السعادة والفرحه تسيطر على أهالي قرى المنيا لإنشاء العديد من المشروعات القوميه والخدميه العملاقه التي حولت القري  إلى قري متكاملة الخدمات بعد إدراجها بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

حيث حظيت القري بالعديد من المشروعات التي كانت حلم أبنائها كمشروعات لصرف الصحي ومجمع المصالح والمدارس والغاز الطبيعي ومحطات مياة الشرب والرصف.

وعبر كل من محمود خلف ومحمود معاز من أهالي القري عن سعادتهم الكبيرة بحجم المشروعات وسرعة الإنجاز وإتقان العمل موضحين أن مشروعات "حياة كريمة" كانت حلم بالنسبه لهم وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحقق احلامهم .


وأكدوا أن تلك المبادرة حققت نهضة شاملة لتنهى معاناتهم من نقص الخدمات التى عاشوا فيها  سنوات مشيرين إلى أن " حياة كريمة" " بمثابة طاقة نور ونقلة تنمويه وطفرة كبيرة تغير وجه الحياة بالقرى.

وقدم أهالى القري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى فتح ملف القرى الأكثر احتياجا بعد سنوات طويله فتعد حياة كريمة إنجازا غير مسبوق

وأضافوا إن المبادرة جاءت لتطوير الريف ورفع مستوى المعيشة به ومنع الهجرة من القرى إلى المدن كما أنها تمثل طوق النجاة من المشاكل المتراكمة.


وأكد محمود معاز ومحمود خلف أننا نتمنى استكمال أعمال الرصف بكافة شوارع القرى بالاضافه إلى إلى الخدمات الأخرى إضافة إلى إنشاء كوبري على نهر النيل بمركز ابوقرقاص أسوة بمركزي المنيا وملوي لخدمة ما يقرب من 50 ألف نسمه من أبناء قرى شرق النيل وتوابعها وأكثر وكذلك المنطقة الصناعيه فالكوبري سيؤدي الى رواج اقتصادي وصناعي كبير فهو يعد شريان للحياة.

وأشار معاز أن من أهم المشروعات إنشاء مجمع للمدارس فاقرب مدرسة اعدادي كانت على بعد 5 كيلو مترات وتوجد بنجع الدكه بالاضافه إلى عدم توافر عنصر الأمان عند ذهاب الأبناء إلى المدرسه وعودتهم لكن ببناء مجمع المدارس بقريتنا اسعدنا للغايه وحقق احلامنا وقضى على خوفنا على أبنائنا .

ومن جانبه اعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه جاري العمل في تنفيذ 215 مشروعا ضمن المشروعات التي تنفذها هيئة الابنية التعليمية بنطاق المراكز المستهدفة من اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة،، حيث تم الانتهاء من تسليم 25 مشروع، وجاري تنفيذ 58 مشروع، كما تم الانتهاء من إجراءات الاسناد للجهات المنوط بها لتنفيذ 7 مشروعات، و 14 مشروع جاري الطرح والاسناد، بالإضافة الي أن هناك 219 مشروعا جاري العمل بها ضمن مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي،  منها 192 مشروع مد وتدعيم لخطوط المياه حيث تم الانتهاء من الاعمال بنسبه 60%.

أوضح المحافظ، انه يجري العمل في العمل لإنشاء 5 محطات لمياه الشرب بنطاق المراكز المستهدفة من اعمال التطوير لتشمل مراكز (ديرمواس – ملوي – الشيخ تمي ابوقرقاص – جزيرة شارونه مغاغة – العدوة)، بالإضافة لإنشاء 3 مشروعات خاصة بالآبار الارتوازية ومعالجة المنجنيز، بالإضافة الي انه يجري العمل في تنفيذ 84 مشروع لمحطة رفع و 5 محطات للمعالجة.


وأضاف، ان مشروعات حياة كريمة تخطو بخطوات تسبق الزمن، مؤكدا ان هناك متابعة ميدانية تتم على ارض الواقع لمتابعة معدلات التنفيذ، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، موجها كافة الأجهزة التنفيذية بتذليل العقبات وتوفير كافة أوجه الدعم للجهات المنوط بها تنفيذ الاعمال وفقا للمعايير الجودة والجدول الزمني المحدد.
 

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