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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يوم طويل وشاق يصنع الأبطال.. مدير الكلية الحربية يكشف كيف يكون يوم طالب الكلية الحربية

مدير الكلية الحربية
مدير الكلية الحربية

قال اللواء أشرف سالم زاهر ، مدير الكلية الحربية ، إن هناك توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة بالوصول لأعلى مستويات اللياقة البدنية للطلاب ، وهو ما يعملون على تنفيذه بشكل علمي وبأسلوب متنوع فى الأنشطة للوصول للهدف المنشود.

 

تابع مدير الكلية الحربية ، خلال لقائه فى برنامج “درع الوطن ” المذاع عبر فضائية ten ، إلى أنهم يسعون لبناء طالب مقاتل يبدأ يومه بعملية الإحماء والتسخين لمدة 30 دقيقة  ثم التدريبات المتنوعة وتوزيعهم لأماكن اللياقة المختلفة للوصول بالطالب من سنة أولى لمستوى متميز  يستطيع حمل سلاح وتنفيذ مهمة والمهام الشاقة ، معقباً أن الطلاب برتدون الزي المحدد لهم طبقاً للنشاط الذي سيقوم به بعد انتهاء طابور اللياقة البدنية .

أكد مدير الكلية الحربية ، أن كل طالب يتناول وجبة الإفطار المخصصة له والتى تحتوي على مقومات غذائية تساعده على تنفيذ المخطط له حتى موعد الوجبة التى تليها ، موضحاً أن الطلاب يتجمعون فى طابور التفتيش عقب انتهاء الطلاب ومنه يتم توزيع الطلاب على المحاضرات .

وأوضح مدير الكلية الحربية ، أنه بإستطاعة أى شخص أن يصبح قائد وأن يكون سبب التحول من الفشل إلى النجاح فى حياته وذلك بتعلم بعد السلوكيات اللازمة حيث أن القادة يصنعون ولا يولدون.

مدير الكلية الحربية الكلية الحربية مستويات اللياقة الإحماء التسخين

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