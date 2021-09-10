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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالصور.. مريم صالح تفتتح مهرجان "هي الفنون" في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

صدى البلد

 

وضعت الفنانة مريم صالح لمستها الغنائية الخاصة في افتتاح مهرجان "هي الفنون She Arts"، عبر حفل غنائي بمسرح الحديقة في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في وسط البلد.

 

 

واختتمت مريم صالح فعاليات أول ليالي المهرجان النسوي والتي شهدت اربعة عروض فنية متنوعة،  بداية من حفل موسيقي مميز، لعازفة الهارب منال محيي الدين،  ومن ثم عرض غنائي للفنانة البرتغالية سوزانا التي أحيت أولى حفلاتها الجماهيرية في مصر،  كما شهد اليوم حفل موسيقي لعازفة الكيبورد هبة سليمان مع إشعال حماس الجمهور بوصلة راقصة استعراضية عبر حفل فرقة الجامعة الأمريكية للفلكلور.

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انطلاق معرض "هي ملهمة" على هامش فعاليات مهرجان She Arts

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ينطلق الخميس.. ننشر برنامج مهرجان هي الفنون يمركز التحرير الثقافي

وأسدلت مريم ستار اليوم الأول من المهرجان عبر خطفها مسامع عشرات الحضور في رحلة لملكوت أشهر أغنياتها على مدار ساعة متواصلة منها "يا عاشقة الورد" و"أنا مش بغني" و"ليه تنربط"، مع مفاجأة الحضور بحلول الفنان وعازف العود حازم شاهين ضيفا على حفلتها ومشاركته ويأتيكنتاح يتين،  من بينها أغنية "الغسالة".

 

 

ويهدف مهرجان "هي الفنون" المستمر لثلاثة أيام متتالية،  لتسليط الضوء على الإبداعات الفنية للنساء من مختلف أنواع الفنون بين الموسيقى والغناء والرقص والكتابة وخلق مساحة جماهيرية كبيرة لعرض إبداعاتهن سنويا للجماهير في شكل كرنفال دولي،  ويأتي كنتاج تعاون دولي بين الجامعة الأمريكية والمعهد الفرنسي والمؤسسة الثقافية السويسرية ومؤسسة نساء مصر وسفارة البرتغال.

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الجامعة الأمريكية مريم صالح هي الفنون مهرجان هي الفنون اليوم الأول المعهد الفرنسي

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