لن نسمح بوجودها في سوريا.. وزير خارجية إسرائيل يوجه تهديدات جديدة لـ إيران

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لن تتسامح مع فكرة وجود إيران في سوريا.

وقال لابيد في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن إيران أصبحت على وشك امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر دون رد.

وانتقد لابيد استراتيجية الغرب تجاه إيران، معتبرا أنها غير فعالة.

وأضاف: "لا توجد مفاوضات في فيينا، وخطة العمل الشاملة المشتركة لا تعمل والعقوبات ضد طهران غير كافية، لأن إيران تحاول فقط كسب الوقت من خلال التظاهر بأنهم يفعلون شيئًا هناك، لكنهم في الواقع يقومون فقط بتطوير برنامجهم النووي".

وتابع “لذلك يحتاج العالم الآن إلى خطة مختلفة بدلاً من تلك التي لا يمتلكها. إذا نظرنا إلى بعض التقارير الأخيرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فقد تم تسجيل أنه لا توجد عمليات تفتيش من قبل الوكالة للأنشطة النووية الإيرانية. وإيران عمليا على وشك أن تصبح دولة نووية، ولا يمكننا أن نسمح بذلك”.