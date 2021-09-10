مسلسلات في الطريق إليك.. ياسمين رئيس في ٦٠ دقيقة.. وإجازة مفتوحة لـ لقاء الخميسي

يستعد عدد من صناع الأعمال الدرامية، لطرح أكثر من مسلسل درامي جديد للمشاهد المصري والعربي، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الأعمال.

٦٠ دقيقة

تنتظر الفنانة ياسمين رئيس عرض مسلسل ٦٠ دقيقة والمقرر عرضه ابتداءً من 16 سبتمبر على منصة شاهد vip، وكشف الإعلان الدعائي للعمل عن حالة من الألم والخوف تعيشها بطلة المسلسل ياسمين رئيس، لندرك لاحقًا بأنه قد يكون مرضًا نفسيًا أو شيئًا آخر.



كما ترددت كلمة الانتحار أكثر من مرة خلال الإعلان، وأيضًا بعد الصراعات النفسية وحروب مع الزمن لا نفهم حتى الآن أبعادها، ولكن هل يمكن أن نستنتج أن تلك الصراعات قد تدفع ياسمين للانتحار في النهاية؟



ويتكون مسلسل 60 دقيقة من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك ياسمين رئيس في بطولته النجوم محمود نصرـ شيرين رضا وسوسن بدر، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

إجازة مفتوحة

تشارك الفنانة لقاء الخميسي في بطولة مسلسل جديد اسمه "أجازة جديدة" مع الفنان شريف منير، والمقرر إذاعته على شاشة ON TV ١١سبتمبر.

ونشرت لقاء الخميسي تريلر مسلسل أجازة مفتوحة على حسابها بتطبيق انستجرام، وظهرت فيه عدد من المشاهد الكوميدية التي تتعرض لها أسرة شريف منير.

يشارك في بطولة أجازة مفتوحة مع لقاء الخميسي وشريف منير كل من الفنانة سميحة أيوب، مريم قورة، دنيا ماهر، مرام مكرم، كريم أبو زيد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



حكاية "بالورقة والقلم"

يبدأ عرض حكاية "بالورقة والقلم" ثانى حكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا" ابتداء من السبت 18 سبتمبر على قنوات dmc و dmc دراما وعلى منصة Watchit.



وتتعرض يسرا اللوزى خلال الحكاية إلى الابتزاز من قبل على الطيب الذى يشارك فى البطولة بجانب عماد رشاد، نور محمد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير ومن المقرر عرضها على شاشة DMC.