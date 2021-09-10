بـ كاش مايوه.. ليلى علوى تبرز أنوثتها على الشاطئ

تألقت الفنانة ليلى علوي بكاش مايوه على شاطئ البحر أثناء قضائها إجازتها الصيفية بإحدى القرى السياحية.



وظهرت "ليلى" في الصور عبر حسابها الرسمى بـ إنستجرام، بإطلالة جذابة مرتدية كاش مايوه باللون الابيض، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها.

ويعرض حاليا للنجمة ليلى علوي فيلم “200 جنيه”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الآخر.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.