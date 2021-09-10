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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا اللوزي تكشف موعد عرض حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل “إلا أنا 2”

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

أعلنت الفنانة يسرا اللوزي، موعد عرض ثاني حكايات الجزء الثاني من مسلسل “إلا أنا” الجزء الثاني حيث تحمل الحكاية اسم   بالورقة والقلم".
 

ونشرت يسرا  اللوزي عبر حسابها الرسمي على انستجرام  صورة للبوستر الدعائي للمسلسل، وعلقت عليه: الحكاية التانية في مسلسل إلا أنا الموسم التاني بالورقة والقلم، ابتداءً من السبت 18 سبتمبر على DMC وDMC دراما، وعلى منصة WATCHIT.

 

حكاية بالورقة والقلم يشارك في  بطولتها الفنانة يسرا اللوزى و علي الطيب وعماد رشاد، وعدد كبير من النجوم.


نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت يسرا اللوزي في الصورة و هي تقوم بتخريط الملوخية لتثبت جدارتها في المطبخ مما اثار اعجاب متابعيها.

يسرا اللوزي  تتصدر تريند جوجل

يذكر ان الفنانة يسرا اللوزي، تصدرت مؤشرات البحث جوجل وذلك بسبب صورتها التي كانت نشرتها وهي تحمل في يدها سيجارة، واعتقد البعض أنها تقلد محمد رمضان.

وكانت يسرا قد نشرت الصورة وعلقت عليها: " لقيت الكرسى ده فى الكرافان فماقدرتش أقاوم اللحظة".

تعرضت يسرا، لهجوم كبير، وقارنها البعض بالفنان محمد رمضان لاستخدامها أشارة “نمبر وان” في الصورة.

ومن ثم قامت يسرا اللوزي بالتعليق على الأمر قائلة: "الناس مبقاش عندها حس فكاهي وبقى دمهم تقيل قوي!.. اللي مش فاهم التهريج ياريت يلتزم الصمت.. شكرا".

يذكر أن شاركت يسرا اللوزي، في مسلسل "بين السما والارض" رمضان الماضي، العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ.

تدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا.

كما شاركت يسرا بمسلسل "قمر هادي" أمام النجم هانى سلامة وداليا مصطفى ، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج سينرجي.

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت يسرا اللوزي في الصورة و هي تقوم بتخريط الملوخية لتثبت جدارتها 

 

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