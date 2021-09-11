شقة 6 الحلقة 12 .. ملك قورة تسبب فى صدمة لـ روبى

طرحت منصة شاهد منذ قليل الحلقة 12 من مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى ، بعد خروجه من موسم رمضان 2021.

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبى دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

وشهدت الحلقة الـ 12 من العمل العديد من الأحداث ومنها سقوط ابنة البطل “ أحمد حاتم ” من الشرفة .

فيما قامت روبى بالشعور بالصدمة بعد ان أكتشف ان أبنة جارتها “ ملك قورة ” قد توفت منذ عدة شهور ، وما كانت تتحدث معها ما هى الا شبح .

أحداث الحلقة السابقة :



وجاءت أحداث الحلقة 11 مشوقة ، حيث قامت عمة روبى “ عارفة عبد الرسول ” ، بالهروب من المستشفى .

الأمر المثير فى الحلقة ان “ عارفة عبد الرسول ” قامت بطرد روبى من شقتها بعد ان أصدرت صوتاً غريباً .

إما ابنة البطل “ احمد حاتم ” فقد ذهبت بشكل غامض مع جارة روبى “ ملك قورة ” خارج المنزل دون وجود علاقة معرفة مسبقة بينهم .

إما صلاح عبد الله فقد قام بوضع ختم زوج صباح “ سما إبراهيم ” بعد قتله فى شقة شقيقه “ محمود البزاوى ” ، فى محاولة منه لتوريطه فى قضية قتله .

قصة مسلسل شقة 6:



تدور أحداث مسلسل شقة 6 ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.