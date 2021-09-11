أبو العينين ناعيا الراحل محمود العربي: عاش مخلصا للبلاد ومات وفيا ومحبا لوطنه

استعرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، لقطات من جنازة رجل الأعمال " محمود العربي ".



ونعى النائب محمد أبو العينين، رجل الأعمال محمود العربي ، وقال على حسابه الخاص عبر فيسبوك : “عاش مخلصا للبلاد ومات وفيا ومحبا لوطنه .. لم تنفصل مسيرة نجاحة عن أعماله الخيرية”.

وقال أبو العينين: “إن الحاج محمود العربي، عاش رمزًا للعمل والتفاني والكفاح، وقدوةً في النبوغ والتفوق، ومثالًا وطنيًا خالصًا يحتذى به في مجال الصناعة الوطنية”.

وتابع: عاش مخلصًا للبلاد، ومات وفيًا ومحبًا لها ولأهلها، لم تنفصل مسيرة نجاحه عن أعماله الخيرية والإنسانية التي شملت ربوع مصر، فكانت مسيرته محفوفة بالوطنية والنجاح والعطاء.