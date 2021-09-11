برلماني يثمن الموقف الإنساني من الشيخ محمد بن راشد لـ مصري عائد من الإمارات

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب تحية قلبية لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي على موقفه الانسانى رفيع المستوى واستجابته الكريمة والفورية وتوجيهاته بتحمل حكومة دبي تكلفة سفر المواطن المصري "كريم أحمد توفيق" الذى كان متواجداً في مستشفى بدبي في دولة الإمارات، لاستكمال مراحل علاجه في مصر اضافة الى موافقة سموه على مرافقة طبيب وممرضة من مستشفى العلاج بالإمارات خلال رحلة عودته



واعتبر " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم ذلك الموقف الانسانى والمشرف من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنه دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين مصر ودولة الامارات العربية الشقيقة على جميع المستويات بما فيها مثل هذه الحالات الانسانية مؤكداً أن هذا الموقف المشرف لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية



وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بحرص السفيرة نبيلة مكرم على التنسيق مع كافة الجهات المعنية والتواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم التنسيق والاتفاق على استكمال علاج المواطن "كريم أحمد توفيق"، بمستشفى عين شمس التخصصي مع ربط المستشفي المعالج بالإمارات بمستشفي عين شمس التخصصي حول الحالة الطبية للمواطن المصري وما تحتاجه حالته من أساليب علاج



تجدر الاشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد اصدر تكليفاته بعودة المواطن المصرى وعلى الفور تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج مع المواطن المصري أحمد توفيق، والد المواطن المقيم بالإمارات "كريم أحمد توفيق"، والمصاب بسكتة دماغية والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى، فور استغاثته عبر إحدى القنوات التليفزيونية، لطمأنته والتأكيد له أنها تتابع عن كثب حالة نجله حيث تم التنسيق بعودته لاستكمال علاجه بأحد المستشفيات بمصر.