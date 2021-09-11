تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي على خميس مشيط بالسعودية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تدمير طائرة مسيرة مفخخه أطلقت نحو ‎خميس مشيط.

كانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، نجحت في تدمير منصات صاروحية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، في وقت سابق، أنه تم تدمير 15 منصة صاروخية للحوثيين خلال غارات للتحالف شرق تعز.

ونفذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات جوية، على مواقع تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن طائرات التحالف العربي قصفت مواقع مليشيات الحوثيين بنحو 15 غارة جوية، تركزت على مطار تعز ومحيطه بمديرية التعزية، شمالي المحافظة