المبعوث الأممي إلى سوريا يبحث مع المقداد التحديات الإنسانية في دمشق

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، اليوم السبت، أنه ناقش كل ما تواجهه سوريا من تحديات إنسانية واقتصادية، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وقال بيدرسون، في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع مع المقداد، بدمشق، اليوم السبت إنه "تم التطرق إلى كل ما تواجهه سوريا من تحديات إنسانية واقتصادية وناقشنا ما يمكن فعله للمساعدة بتحسين الوضع".

وأعرب عن "أمله في أن تكون كل الأطراف قادرة على العودة إلى ما تم التوافق عليه بمحادثات جنيف وأن نتقدم للأمام باللجنة الدستورية"، مشيرا إلى "إمكانية حل النقاط الخلافية التي ظهرت بين الحكومة السورية والمعارضة".

وأضاف "نستطيع بعد اجتماع اليوم مع وزير الخارجية السوري الدعوة إلى جولة سادسة لاجتماعات مناقشة الدستور السوري".