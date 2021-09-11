برلمانى: زواج القاصرات أو ختان الإناث يتوقف على مستوى تعليم الأسرة

أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بحديث الرئيس السيسى أثناء إحتفالية إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن زواج القاصرات وختان الإناث.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حديث الرئيس يؤكد على الواقع الحقيقى الذى نعيشه فى مصر ، قائلا أن هناك تسربا لعدد من الطلاب من التعليم وهناك فتيات لاتكمل تعليمها من أجل الزواج فى سن صغيرة غير قانونية وهذا موجود فى القرى المصرية.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: أما بالنسبة لختان الإناث فهناك أسر كثيرة بدأت تلتزم بعدم ختان بناتها ، مشيرا إلى أنه سواء كان زواج القاصرات أو ختان الإناث فإن أيا منهما يتوقف على مستوى تعليم الأسرة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية استطاعت أن تتقدم وتحقق دعما وتطويرا بشكل غير مسبوق، وهذا دليل على قوة الدولة وإرادة مواطنيها، مؤكدا أن التشريع لا يعتمد فقط على القانون بل على من ينفذه ومن يقوم بالإشراف على تنفيذه.

وأضاف “الرئيس السيسي”، خلال كلمته بـ احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: “يوجد لدينا قانون فيما يخص الختان وزواج القاصرات”، مسترسلا: “بيتم زواج البنات وهم بعمر الـ 17، 20 سنة”.

وأكمل مستنكرا: “إنتوا بتعملوا إيه في أولادكم.. أتيحوا لهم فرصة العيش والتعليم”.