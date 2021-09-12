آبل تحذر من تعريض كاميرا آيفون لاهتزاز الموتوسيكلات لهذا السبب

أصدرت شركة آبل الأمريكية تحذيرا شديدا لمستخدميها من سوء تأثير الاهتزازات القوية على كاميرا هواتف آيفون، والتي تعرضها فيما بعد للتلف والأداء المنخفض.



وبحسب موقع MacRumors فإن شركة آبل قد قامت بنشر وثيقة دعم جديدة تحذر فيها مستخدمي الآيفون من أن التأثيرات القوية مثل الاهتزازات التي تكون في الدراجات النارية أو الموتوسيكلات تمثل تهديدا كبيرا على كفاءة كاميرا هواتف آيفون.



ويتعرض مستشعر OIS الذي يمثل التركيز البؤري لعدسات كاميرا هواتف آيفون للضرر بسبب وجود المستشعرات المغناطيسية التي تسبب الاهتزاز والموجودة في الموتوسيكلات أو الدراجات النارية.



وتم تصميم أنظمة مستشعرات OIS وأنظمة التركيز البؤري التلقائي ذات الحلقة المغلقة في هواتف آيفون لتوفير المتانة، الأمر الذي يجعلها تضعف من تعرضها للاهتزاز القوي .



ومع ذلك ، كما هو الحال مع العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التي تتضمن أنظمة مستشعرات مثل OIS ، فإن التعرض المباشر طويل المدى للاهتزازات عالية السعة مثل تلك الموجودة في الموتوسيكلات ضمن نطاقات تردد معينة قد يؤدي إلى تدهور أداء هذه الأنظمة ويؤدي إلى انخفاض جودة الصورة للصور ومقاطع الفيديو.

