مصلحة الجمارك: أول أكتوبر نظام جديد لتلقي معلومات مسبقة عن المشحونات المستوردة

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك نظام جديد خاص بتلقي معلومات مسبقة عن المشحونات قبل شحنها من الدول الأخرى، ويُعد هذا النظام إلزامي ولا تراجع عنه، حيث يساعد هذا النظام في تسريع عملية الإفراج الجمركي ليقلل زمن الإفراج، ويعتمد على مستندات إلكترونية دون الورقية، كما يساعد في انخفاض التكلفة وتقليل تكلفة المنتج المصري أو المنتج المستورد للمستهلكين، وذلك لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات التنافسية الدولية، ولحماية البلاد من دخول البضائع المجهولة أو الممنوعة التي تهدد أمن وصحة البلاد.

وأضاف "الشحات" خلال لقاءه ببرنامج "درع الوطن" المذاع على قناة "تن" أن مصلحة الجمارك تشهد تطوراً في كل المناحي، كما تم عمل نافذة واحدة في عدة موانئ منها مطار القاهرة في مارس 2019، ثم غرب بور سعيد في مايو 2019، ثم شرق بورسعيد، ثم العين السخنة ثم دمياط، ميناء الإسكندرية، ميناء الدخيلة والذي يغطي حوالي 75% من واردات مصر وحوالي 90% من صادرات مصر، وجاري استكمال الباقي على نهاية العام الجاري، وذلك بتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتحت إشراف وزير المالية.



وتابع رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم التخلص من كل البضائع الخطرة والممنوعة والبضائع العادية المركونة في الموانئ بدعم من رئيس الجمهورية والجهات المختصة، كما ركزت القوات المسلحة على التخلص من الألعاب النارية والمتفجرات.